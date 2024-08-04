Зеленський привітав медалістів Олімпіади: що сказав президент

Увечері в неділю, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський подякував українським спортсменам, які цього дня здобули ще три медалі на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це йдеться в офіційному Telegram-канал очільника держави.

Президент нагадав, що сьогодні Ярослава Магучіх виборола золото, а Ірина Геращенко – бронзу у стрибках у висоту, а також ще одну бронзову нагороду здобув Михайло Кохан у метанні молота.

"Пишаємось! Дякую за цей результат. Українці вміють бути сильними та перемагати", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, одразу після завершення змагань у секторі українські спортсменки емоційно відсвяткували цей тріумф із прапорами України. До вашої уваги яскраві фото Магучіх та Геращенко після завоювання олімпійських медалей.

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