Окупанти атакують "Шахедами" Україну: що відомо

Повітряна тривога шириться. Вже у 7 областях відомо про загрозу ударів безпілотниками.

Ворог атакує Україну БпЛА. Так, пізно ввечері 4 серпня відомо про загрозу ударів у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях.

Про це йдеться у повідомленнях Повітряних Сил ЗС України і моніторингових каналів.

Так БпЛА летять з Херсонщини, курсом на Миколаївщину..

"Вибухи пролунали на Полтавщині та Сумщині. В регіонах працює ППО", — повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Харківської області, курсом на Полтавщину.

БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс південний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА в південній частині Кіровоградщини, курс північний.

Повітряна тривога шириться за вектором руху. У небі, як пишуть моніторингові канали, понад 10 дронів. Загроза ударів безпілотниками у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях.

Нагадаємо, тривають ворожі спроби прориву на Харківщині. У зоні ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують спроби прориву в оборону українських військ.

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