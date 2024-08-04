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Окупанти атакують "Шахедами" Україну: що відомо

Окупанти атакують "Шахедами" Україну: що відомо

Сирени пролунали в багатьох регіонах 4 серпня

Повітряна тривога шириться. Вже у 7 областях відомо про загрозу ударів безпілотниками.

Ворог атакує Україну БпЛА. Так, пізно ввечері 4 серпня відомо про загрозу ударів у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях.

Про це йдеться у повідомленнях Повітряних Сил ЗС України і моніторингових каналів.

Так БпЛА летять з Херсонщини, курсом на Миколаївщину..

"Вибухи пролунали на Полтавщині та Сумщині. В регіонах працює ППО", — повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

  • БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Харківської області, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс південний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА в південній частині Кіровоградщини, курс північний.

Повітряна тривога шириться за вектором руху. У небі, як пишуть моніторингові канали, понад 10 дронів. Загроза ударів безпілотниками у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях.

Нагадаємо, тривають ворожі спроби прориву на Харківщині. У зоні ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують спроби прориву в оборону українських військ.

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