БПлА відпрацювали на відмінно: спецслужби звітують про потужний удар на території РФ

СБУ та Сили оборони зачистили ворожий аеродром від ППО, авіації та КАБів.

Сьогодні вночі безпілотники СБУ завітали на аеродром "Морозовськ" в Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у спецслужбах.

Зазначається, що українські безпілотники відпрацювали на відмінно. Тим часом російська влада намагається приховати правду про "приліт. Спецоперація проводилася спільно із ГУР та Силами оборони.

"Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої «бавовни». Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення", - - повідомляють джерела ТСН.

Нагадаємо, що окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

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