Міністр висловив велику повагу до "героїчної та хороброї боротьби українців".

Війна Росії в Україні наближається до завершення. Втім, Захід нібито "роздмухує конфлікт", а не намагається закінчити його.

Про це заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький в коментарі Telex.

"Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця", - заявив угорський політик.

Шалай-Бобровницький висловив думку, що агресорка Росія змогла розбудувати військову промисловість та забезпечила собі "необхідний рівень боєприпасів, живої сили і танків". Натомість, з його слів, Україна, опинилася на межі вичерпання своїх ресурсів і потребує допомоги Заходу.

Нагадаємо, Китай і Бразилія зробили заяву про "врегулювання" війни в Україні. У Пекіні кажуть, що так званий їхній "консенсус" нібито здобув підтримку в понад 110 країн світу.

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