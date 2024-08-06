Уряд змінив правила перебування у прикордонних районах для чоловіків

Під час чергового засідання Кабінету міністрів України у вівторок, 6 серпня, уряд вніс зміни до Положення про прикордонний режим з метою приведення його у відповідність до Закону України N 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі)", – йдеться у повідомленні.

Мельничук зазначив, що паперовий та електронний документи мають однакову юридичну силу.

Нагадаємо, представники ТЦК та СП, поліцейські, а також прикордонники мають право вимагати у чоловіків призовного віку військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі. Всі військово-облікові документи, оформлені раніше, вважаються чинними до видачі документа нового зразка, але є випадки, коли потрібно замінити військово-обліковий документ.

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