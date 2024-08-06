Одещину вночі атакували БпЛА: спрацювала ППО

На Одещині в ніч проти 6 серпня сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих ударних безпілотниках.

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Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеса. Йде бойова робота. Побажаємо оборонцям вдалого полювання", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одещини перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що РФ атакувала Сумську область, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

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