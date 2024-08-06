Загарбники атакують Україну ударними БпЛА: на Київщині спрацювала ППО

Російські загарбники в ніч проти 6 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що група безпілотників рухається з Чернігівщини на Київщину та Житомирщину.

"Житомирська область — загроза застосування ударних БпЛА з Київщини!" - йдеться у повідомленні.

"Група "Шахедів" на межі Київської та Чернігівської областей, напрямок на Київ", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в межах області працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що РФ атакувала Сумську область, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

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