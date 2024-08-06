Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники атакують Україну ударними БпЛА: на Київщині спрацювала ППО

Загарбники атакують Україну ударними БпЛА: на Київщині спрацювала ППО

На Київщині спрацювала ППО / Фото: Associated Press

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські загарбники в ніч проти 6 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що група безпілотників рухається з Чернігівщини на Київщину та Житомирщину.

"Житомирська область — загроза застосування ударних БпЛА з Київщини!" - йдеться у повідомленні.

"Група "Шахедів" на межі Київської та Чернігівської областей, напрямок на Київ", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в межах області працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що РФ атакувала Сумську область, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація