Олімпіада-2024: усі медалісти за 5 серпня

У десятий день змагань було розіграно 18 комплектів нагород.

В понеділок, 5 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 18 комплектів нагород.

Цього дня Україна здобула одну медаль – гімнаст Ілля Ковтун виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах.

Дивіться список усіх медалістів десятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти десятого змагального дня Олімпіади-2024 (5 серпня)

Триатлон (змішана естафета):

1. Німеччина

2. США

3. Велика Британія

Кульова стрільба (швидкострільний пістолет, 25 м, чоловіки):

1. Лі Юехун (Китай)

2. Йон Че-Чхо (Південна Корея)

3. Сіньцзе Ван (Китай)

Бадмінтон (одиночний розряд, жінки):

1. Ан Се-Юн (Південна Корея)

2. Бін Цзяо Ге (Китай)

3. Грегорія Тунджун (Індонезія)

Спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки):

1. Цзиньюань Цзоу (Китай)

2. Ілля Ковтун (Україна)

3. Шинносуке Ока (Японія)

Спортивна гімнастика (колода, жінки):

1. Аліса Д'Амато (Італія)

2. Яцинь Чжоу (Китай)

3. Маніла Еспозіто (Італія)

Спортивна гімнастика (перекладина, чоловіки):

1. Шинносуке Ока (Японія)

2. Анхель Габріель Вівас (Колумбія)

3. Чжан Бохен (Китай)

4. Чіа-Хун Тан (Китайський Тайбей)

Спортивна гімнастика (вільні вправи, жінки):

1. Ребека Андраде (Бразилія)

2. Сімона Байлз (США)

3. Джордан Чайлз (США)

Бадмінтон (одиночний розряд, чоловіки):

1. Віктор Аксельсен (Данія)

2. Кунлавут Відітсарн (Тайланд)

3. Цзи Ця Лі (Малайзія)

Стендова стрільба (скіт, мікст):

1. Італія

2. США

3. Китай

Веслувальний слалом (екстрим-слалом, жінки):

1. Ноемі Фокс (Австралія)

2. Анжела Хаг (Франція)

3. Кімберлі Вудс (Велика Британія)

Веслувальний слалом (екстрим-слалом, чоловіки):

1. Фінн Батчер (Нова Зеландія)

2. Джордан Кларк (Велика Британія)

3. Ноа Хегге (Німеччина)

Велоспорт (велотрек, командний спринт, жінки):

1. Велика Британія

2. Нова Зеландія

3. Німеччина

Легка атлетика (метання диска, жінки):

1. Валарі Оллман (США)

2. Бінь Фен (Китай)

3. Сандра Еласкевич (Хорватія)

Легка атлетика (стрибки з жердиною, чоловіки):

1. Арман Дюплантіс (Швеція)

2. Сем Кендрікс (США)

3. Еммануїл Караліс (Греція)

Легка атлетика (біг, 5000 м, жінки):

1. Беатріс Чебет (Кенія)

2. Сіфан Хассан (Нідерланди)

3. Надя Баттоклетті (Італія)

Легка атлетика (біг, 800 м, жінки):

1. Кілі Ходжкінсон (Велика Британія)

2. Тсіге Дугума (Ефіопія)

3. Мері Мораа (Кенія)

Баскетбол (3х3, жінки):

1. Німеччина

2. Іспанія

3. США

Баскетбол (3х3, чоловіки):

1. Нідерланди

2. Франція

3. Литва

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після десятого змагального дня Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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