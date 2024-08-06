Олімпіада-2024: усі медалісти за 5 серпня

У десятий день змагань було розіграно 18 комплектів нагород.
В понеділок, 5 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 18 комплектів нагород.
Цього дня Україна здобула одну медаль – гімнаст Ілля Ковтун виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах.
Дивіться список усіх медалістів десятого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти десятого змагального дня Олімпіади-2024 (5 серпня)
Триатлон (змішана естафета):
- 1. Німеччина
- 2. США
- 3. Велика Британія
Кульова стрільба (швидкострільний пістолет, 25 м, чоловіки):
- 1. Лі Юехун (Китай)
- 2. Йон Че-Чхо (Південна Корея)
- 3. Сіньцзе Ван (Китай)
Бадмінтон (одиночний розряд, жінки):
- 1. Ан Се-Юн (Південна Корея)
- 2. Бін Цзяо Ге (Китай)
- 3. Грегорія Тунджун (Індонезія)
Спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки):
- 1. Цзиньюань Цзоу (Китай)
- 2. Ілля Ковтун (Україна)
- 3. Шинносуке Ока (Японія)
Спортивна гімнастика (колода, жінки):
- 1. Аліса Д'Амато (Італія)
- 2. Яцинь Чжоу (Китай)
- 3. Маніла Еспозіто (Італія)
Спортивна гімнастика (перекладина, чоловіки):
- 1. Шинносуке Ока (Японія)
- 2. Анхель Габріель Вівас (Колумбія)
- 3. Чжан Бохен (Китай)
- 4. Чіа-Хун Тан (Китайський Тайбей)
Спортивна гімнастика (вільні вправи, жінки):
- 1. Ребека Андраде (Бразилія)
- 2. Сімона Байлз (США)
- 3. Джордан Чайлз (США)
Бадмінтон (одиночний розряд, чоловіки):
- 1. Віктор Аксельсен (Данія)
- 2. Кунлавут Відітсарн (Тайланд)
- 3. Цзи Ця Лі (Малайзія)
Стендова стрільба (скіт, мікст):
- 1. Італія
- 2. США
- 3. Китай
Веслувальний слалом (екстрим-слалом, жінки):
- 1. Ноемі Фокс (Австралія)
- 2. Анжела Хаг (Франція)
- 3. Кімберлі Вудс (Велика Британія)
Веслувальний слалом (екстрим-слалом, чоловіки):
- 1. Фінн Батчер (Нова Зеландія)
- 2. Джордан Кларк (Велика Британія)
- 3. Ноа Хегге (Німеччина)
Велоспорт (велотрек, командний спринт, жінки):
- 1. Велика Британія
- 2. Нова Зеландія
- 3. Німеччина
Легка атлетика (метання диска, жінки):
- 1. Валарі Оллман (США)
- 2. Бінь Фен (Китай)
- 3. Сандра Еласкевич (Хорватія)
Легка атлетика (стрибки з жердиною, чоловіки):
- 1. Арман Дюплантіс (Швеція)
- 2. Сем Кендрікс (США)
- 3. Еммануїл Караліс (Греція)
Легка атлетика (біг, 5000 м, жінки):
- 1. Беатріс Чебет (Кенія)
- 2. Сіфан Хассан (Нідерланди)
- 3. Надя Баттоклетті (Італія)
Легка атлетика (біг, 800 м, жінки):
- 1. Кілі Ходжкінсон (Велика Британія)
- 2. Тсіге Дугума (Ефіопія)
- 3. Мері Мораа (Кенія)
Баскетбол (3х3, жінки):
- 1. Німеччина
- 2. Іспанія
- 3. США
Баскетбол (3х3, чоловіки):
- 1. Нідерланди
- 2. Франція
- 3. Литва
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Після десятого змагального дня Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.
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