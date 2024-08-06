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Олімпіада-2024: усі медалісти за 5 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 5 серпня

Ілля Ковтун на п'єдесталі Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

У десятий день змагань було розіграно 18 комплектів нагород.

В понеділок, 5 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 18 комплектів нагород.

Цього дня Україна здобула одну медаль – гімнаст Ілля Ковтун виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах.

Дивіться список усіх медалістів десятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти десятого змагального дня Олімпіади-2024 (5 серпня)

Триатлон (змішана естафета):

  • 1. Німеччина
  • 2. США
  • 3. Велика Британія

Кульова стрільба (швидкострільний пістолет, 25 м, чоловіки):

  • 1. Лі Юехун (Китай)
  • 2. Йон Че-Чхо (Південна Корея)
  • 3. Сіньцзе Ван (Китай)

Бадмінтон (одиночний розряд, жінки):

  • 1. Ан Се-Юн (Південна Корея)
  • 2. Бін Цзяо Ге (Китай)
  • 3. Грегорія Тунджун (Індонезія)

Спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки):

  • 1. Цзиньюань Цзоу (Китай)
  • 2. Ілля Ковтун (Україна)
  • 3. Шинносуке Ока (Японія)

Спортивна гімнастика (колода, жінки):

  • 1. Аліса Д'Амато (Італія)
  • 2. Яцинь Чжоу (Китай)
  • 3. Маніла Еспозіто (Італія)

Спортивна гімнастика (перекладина, чоловіки):

  • 1. Шинносуке Ока (Японія)
  • 2. Анхель Габріель Вівас (Колумбія)
  • 3. Чжан Бохен (Китай)
  • 4. Чіа-Хун Тан (Китайський Тайбей)

Спортивна гімнастика (вільні вправи, жінки):

  • 1. Ребека Андраде (Бразилія)
  • 2. Сімона Байлз (США)
  • 3. Джордан Чайлз (США)

Бадмінтон (одиночний розряд, чоловіки):

  • 1. Віктор Аксельсен (Данія)
  • 2. Кунлавут Відітсарн (Тайланд)
  • 3. Цзи Ця Лі (Малайзія)

Стендова стрільба (скіт, мікст):

  • 1. Італія
  • 2. США
  • 3. Китай

Веслувальний слалом (екстрим-слалом, жінки):

  • 1. Ноемі Фокс (Австралія)
  • 2. Анжела Хаг (Франція)
  • 3. Кімберлі Вудс (Велика Британія)

Веслувальний слалом (екстрим-слалом, чоловіки):

  • 1. Фінн Батчер (Нова Зеландія)
  • 2. Джордан Кларк (Велика Британія)
  • 3. Ноа Хегге (Німеччина)

Велоспорт (велотрек, командний спринт, жінки):

  • 1. Велика Британія
  • 2. Нова Зеландія
  • 3. Німеччина

Легка атлетика (метання диска, жінки):

  • 1. Валарі Оллман (США)
  • 2. Бінь Фен (Китай)
  • 3. Сандра Еласкевич (Хорватія)

Легка атлетика (стрибки з жердиною, чоловіки):

  • 1. Арман Дюплантіс (Швеція)
  • 2. Сем Кендрікс (США)
  • 3. Еммануїл Караліс (Греція)

Легка атлетика (біг, 5000 м, жінки):

  • 1. Беатріс Чебет (Кенія)
  • 2. Сіфан Хассан (Нідерланди)
  • 3. Надя Баттоклетті (Італія)

Легка атлетика (біг, 800 м, жінки):

  • 1. Кілі Ходжкінсон (Велика Британія)
  • 2. Тсіге Дугума (Ефіопія)
  • 3. Мері Мораа (Кенія)

Баскетбол (3х3, жінки):

  • 1. Німеччина
  • 2. Іспанія
  • 3. США

Баскетбол (3х3, чоловіки):

  • 1. Нідерланди
  • 2. Франція
  • 3. Литва

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після десятого змагального дня Україна має сім нагород на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

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