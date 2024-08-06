У Росії стався вибух на військовому заводі "Авангард" — є загиблі

У Росії, в місті Стерлітамак (Башкортостан) на заводі "Авангард", де виробляють деталі для ракетних систем залпового вогню, стався вибух, щонайменше троє людей загинули.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Місцеві пабліки повідомляють, що вибух сталася, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули.

Про причини аварії наразі не йдеться.

У слідчому комітеті припускають, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб, і газоповітряна суміш спалахнула.

Що відомо про завод "Авангард"

Завод належить державній корпорації "Ростех" і виконує оборонне замовлення, зокрема він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню.

Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.

Як повідомляв ТСН.ua, Мережею ширяться фото наслідків атаки дронів на аеродром Морозовськ у Ростовській області РФ. 3 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження російського аеродрому "Морозовськ" та інших військових цілей у Росії.

Читайте також: