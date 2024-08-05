У Харкові вночі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами у регіоні оголосили повітряну тривогу.

У Харкові в ніч проти 27 липня пролунала серія вибухів.

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Про це йдеться у повідомленні Суспільне Харків.

"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше кореспонденти Суспільного повідомили про повторний вибух, який міг бути за межами міста.

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія вдарила дронами по Вінницькій області.

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