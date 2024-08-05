Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакують Україну уданими безпілотниками.

Про це йдеться у повідомлені Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що безпілотними з Сумської області прикують південно-західним курсом.

"БпЛА в західній частині Харківської області, курсом на Полтавщину. БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс південний. БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. БпЛА в південній частині Кіровоградщини, курс північний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія вдарила дронами по Вінницькій області.

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