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РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені будинки (фото)

РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені будинки (фото)

Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 2 серпня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Від ворожих ударів потерпали Нікополь та Марганецька громада.

Російські війська атакували Дніпропетровську область із артилерії та дронами-камікадзе. Внаслідок ударів пошкоджені будинок та господарські споруди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що оборонці неба збили над Дніпропетровською областю чотири російські безпілотники.

"Від вечора ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Бив артилерією і дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада", – йдеться в заяві Лисака.

Минулося без загиблих і постраждалих. Водночас були пошкоджені приватний будинок та три господарські споруди. Інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється.

Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 2 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 2 серпня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 2 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 2 серпня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня російські війська знову атакували Україну ударними БпЛА. Це третя поспіль атака за останні дні.

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