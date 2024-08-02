РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені будинки (фото)

Від ворожих ударів потерпали Нікополь та Марганецька громада.

Російські війська атакували Дніпропетровську область із артилерії та дронами-камікадзе. Внаслідок ударів пошкоджені будинок та господарські споруди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що оборонці неба збили над Дніпропетровською областю чотири російські безпілотники.

Також читайте В окупованому Криму вночі пролунали вибухи (відео)

"Від вечора ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Бив артилерією і дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада", – йдеться в заяві Лисака.

Минулося без загиблих і постраждалих. Водночас були пошкоджені приватний будинок та три господарські споруди. Інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється.

Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 2 серпня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 2 серпня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня російські війська знову атакували Україну ударними БпЛА. Це третя поспіль атака за останні дні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.