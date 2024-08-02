Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 2 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі БпЛА були помічені на півночі Херсонщини.

Також повідомляється про загрозу ударних безпілотників для Дніпропетровщини.

"Дніпропетровська область — загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у будинок опозиціонера РФ під Києвом.

Крім того, ми також інформували, що у липні Україна запустила більше безпілотників дальнього радіусу дії, ніж Росія.

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