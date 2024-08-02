Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Російські загарбники в ніч проти 2 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі БпЛА були помічені на півночі Херсонщини.
Також повідомляється про загрозу ударних безпілотників для Дніпропетровщини.
"Дніпропетровська область — загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у будинок опозиціонера РФ під Києвом.
Крім того, ми також інформували, що у липні Україна запустила більше безпілотників дальнього радіусу дії, ніж Росія.
Читайте також: