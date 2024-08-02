В окупованому Криму вночі пролунали вибухи (відео)

У окупованому Криму в ніч проти 2 серпня пролунала серія вибухів у різних частина півострова.

Про це інформує телеграм-канала "приміській вітер".

У повідомленні вказується, що вибухи місцеві жителі чули у Севастополі, Саках, Євпаторії, Сімферополі.

"Вибухи підписники чули від Севастополя до Балаклави. У Саках та Євпаторії теж голосно, чутно і в Сімферополі", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу місцеві представники окупаційної влади заявили про роботу сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Крім того, ми також інформували, що у Криму в результаті атаки БпЛА вибухнув склад з боєприпасами.

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