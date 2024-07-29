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У Криму лунає повітряна тривога

У Криму лунає повітряна тривога

У Криму - тривожно / Фото: Вікіпедія

На мешканців окупованого півострова чекає неспокійна ніч.

У Севастополі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє російська окупаційна влада. 

Водночас причина повітряної тривоги не називається. 

Також рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито.

Проте через певний період рух ним було відновлено. 

До того ж надходить інформація про атаку невідомих безпілотників на кілька областей Росії. Очікуємо на подробиці атаки. 

Нагадаємо, українські війська завдали ракетного удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Російські системи ППО, які захищають авіабазу, не змогли відбити удар.

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