Очільника МВС Франції намагалися заразити чумою

Міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену надіслали листа з чорним порошком, попередній аналіз якого виявив незначний позитивний результат на чуму.

Про це повідомило у неділю, 28 липня, французьке видання Le Figaro з посиланням на прокуратуру Діжона, де було перехоплено цей лист.

Наразі вміст конверта відправили для більш поглиблених аналізів, щоб підтвердити або спростувати початкові результати. На висновки очікують у понеділок, 29 липня.

Також читайте У невістки еміра Катару в потязі до Парижа украли цінний багаж

“Це може бути хибно позитивний результат”, — зауважили у префектурі Кот-д’Ор, яка проводить розслідування.

У виданні наголосили, що чума є дуже серйозною хворобою, яка й сьогодні лютує в деяких країнах Африки, Азії та Америки. У Франції останні випадки захворювання були зафіксовані ще 1945 року на Корсиці.

На даний момент автор підозрілого листа не встановлений. Відомо, що, окрім загадкового чорного порошка, в конверті був лист образливого характеру на расовому ґрунті.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ізраїлю у листі до колеги з Франції Стефана Сежурне повідомив, що під час проведення Олімпіади існує загроза теракту, який хоче влаштувати влада Ірану.

Гучні скандали і провокації! Головні інтриги Олімпіади-2024 у Парижі!

Читайте також: