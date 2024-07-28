Олімпіада-2024: усі медалісти за 28 липня

У другий день змагань було розіграно 13 комплектів нагород.
У неділю, 28 липня, стали відомі імена нових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.
Всього було розіграно 13 комплектів нагород у восьми видах спорту. Дивіться список усіх медалістів другого змагального дня Олімпіади-2024.
Зазначимо, що Україна поки що залишається без медалей на Іграх у столиці Франції.
Усі медалісти другого змагального дня Олімпіади-2024 (28 липня)
Кульова стрільба (чоловіки, пістолет, 10 м):
- 1. Сє Юй (Китай)
- 2. Федеріко Мальдіні (Італія)
- 3. Паоло Монна (Італія)
Кульова стрільба (жінки, пістолет, 10 м):
- 1. О Є Цзінь (Південна Корея)
- 2. Кім Є Цзі (Південна Корея)
- 3. Ману Бхакер (Індія)
Велоспорт (жінки, маунтенбайк):
- 1. Полін Ферран-Прево (Франція)
- 2. Гейлі Баттен (США)
- 3. Дженні Ріссведс (Швеція)
Стрільба з лука (жінки, командний турнір)
- 1. Південна Корея
- 2. Китай
- 3. Мексика
Дзюдо (чоловіки, до 66 кг):
- 1. Абе Хіфумі (Японія)
- 2. Вілліан Ліма (Бразилія)
- 3. Деніс Вієру (Молдова)
- 3. Гусман Кіргізбаєв (Казахстан)
Дзюдо (жінки, до 52 кг):
- 1. Дійора Келдійорова (Узбекистан)
- 2. Дістрія Краснікі (Косово)
- 3. Амандін Бушар (Франція)
- 3. Ларісса Пімента (Бразилія)
Скейтбординг (жінки, стріт):
- 1. Коко Йошізава (Японія)
- 2. Ліз Акама (Японія)
- 3. Раїса Леал (Бразилія)
Веслувальний слалом (жінки, байдарка):
- 1. Джессіка Фокс (Австралія)
- 2. Клаудія Зволінська (Польща)
- 3. Кімберлі Вудс (Велика Британія)
Плавання (чоловіки, 400 м, комплексний стиль):
- 1. Леон Маршан (Франція)
- 2. Томоюкі Матцушіта (Японія)
- 3. Карсон Фостер (США)
Плавання (жінки, 100 м, батерфляй):
- 1. Торрі Гаск (США)
- 2. Гретхен Волш (США)
- 3. Чжан Юйфей (Китай)
Фехтування (жінки, рапіра, особиста першість):
- 1. Лі Кіфер (США)
- 2. Лорен Скреггс (США)
- 3. Елеанор Харві (Канада)
Фехтування (чоловіки, шпага, особиста першість):
- 1. Кокі Кано (Японія)
- 2. Яннік Борель (Франція)
- 3. Мохамед Ельсаєд (Єгипет)
Плавання (чоловіки, 100 м, брас):
- 1. Ніколо Мартіненьї (Італія)
- 2. Адам Піті (Велика Британія)
- 3. Нік Фінк (США)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
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