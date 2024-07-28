Олімпіада-2024: усі медалісти за 28 липня

У другий день змагань було розіграно 13 комплектів нагород.

У неділю, 28 липня, стали відомі імена нових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.

Всього було розіграно 13 комплектів нагород у восьми видах спорту. Дивіться список усіх медалістів другого змагального дня Олімпіади-2024.

Зазначимо, що Україна поки що залишається без медалей на Іграх у столиці Франції.

Усі медалісти другого змагального дня Олімпіади-2024 (28 липня)

Кульова стрільба (чоловіки, пістолет, 10 м):

1. Сє Юй (Китай)

2. Федеріко Мальдіні (Італія)

3. Паоло Монна (Італія)

Кульова стрільба (жінки, пістолет, 10 м):

1. О Є Цзінь (Південна Корея)

2. Кім Є Цзі (Південна Корея)

3. Ману Бхакер (Індія)

Велоспорт (жінки, маунтенбайк):

1. Полін Ферран-Прево (Франція)

2. Гейлі Баттен (США)

3. Дженні Ріссведс (Швеція)

Стрільба з лука (жінки, командний турнір)

1. Південна Корея

2. Китай

3. Мексика

Дзюдо (чоловіки, до 66 кг):

1. Абе Хіфумі (Японія)

2. Вілліан Ліма (Бразилія)

3. Деніс Вієру (Молдова)

3. Гусман Кіргізбаєв (Казахстан)

Дзюдо (жінки, до 52 кг):

1. Дійора Келдійорова (Узбекистан)

2. Дістрія Краснікі (Косово)

3. Амандін Бушар (Франція)

3. Ларісса Пімента (Бразилія)

Скейтбординг (жінки, стріт):

1. Коко Йошізава (Японія)

2. Ліз Акама (Японія)

3. Раїса Леал (Бразилія)

Веслувальний слалом (жінки, байдарка):

1. Джессіка Фокс (Австралія)

2. Клаудія Зволінська (Польща)

3. Кімберлі Вудс (Велика Британія)

Плавання (чоловіки, 400 м, комплексний стиль):

1. Леон Маршан (Франція)

2. Томоюкі Матцушіта (Японія)

3. Карсон Фостер (США)

Плавання (жінки, 100 м, батерфляй):

1. Торрі Гаск (США)

2. Гретхен Волш (США)

3. Чжан Юйфей (Китай)

Фехтування (жінки, рапіра, особиста першість):

1. Лі Кіфер (США)

2. Лорен Скреггс (США)

3. Елеанор Харві (Канада)

Фехтування (чоловіки, шпага, особиста першість):

1. Кокі Кано (Японія)

2. Яннік Борель (Франція)

3. Мохамед Ельсаєд (Єгипет)

Плавання (чоловіки, 100 м, брас):

1. Ніколо Мартіненьї (Італія)

2. Адам Піті (Велика Британія)

3. Нік Фінк (США)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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