Катастрофа літака К-10 Swift: загинув 17-річний курсант із Львівщини

Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув 17-річний курсант.
Курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба, який розбився під час навчально-тренувального польоту 27 липня – був родом із Львівщини.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Самбірської міської ради.
Загиблий – 17 річний Юрій Капустенський.
"Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув самбірчанин - курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 р.н.", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, авіакатастрофа сталася у суботу, 27 липня. Причини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, що 18-річного курсанта другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх знайшли мертвим під час добового наряду.
Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують як "доведення до самогубства".
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