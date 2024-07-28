Катастрофа літака К-10 Swift: загинув 17-річний курсант із Львівщини

Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув 17-річний курсант.

Курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба, який розбився під час навчально-тренувального польоту 27 липня – був родом із Львівщини.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Самбірської міської ради.

Загиблий – 17 річний Юрій Капустенський.

"Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув самбірчанин - курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 р.н.", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася у суботу, 27 липня. Причини трагедії встановлюються.

Юрій Капустенський

Нагадаємо, що 18-річного курсанта другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх знайшли мертвим під час добового наряду.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують як "доведення до самогубства".

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