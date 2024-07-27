Олімпійські ігри-2024: медальний залік

ХХХIII літня Олімпіада триватиме в Парижі від 26 липня до 11 серпня.

Від 26 липня до 11 серпня в Парижі відбуваються літні Олімпійські ігри-2024.

На змаганнях у столиці Франції буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Участь у них беруть 10 500 атлетів із 206 країн.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

До вашої уваги таблиця з медальним заліком Олімпійських ігор-2024, яка регулярно оновлюватиметься. Перші комплекти нагород розіграють вже у суботу, 27 липня.

Медальний залік Олімпіади-2024

Місце Країна Золото Срібло Бронза Всього

Україна представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020 у Токіо, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

На Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

Перед стартом Олімпіади-2024 аналітики зробили прогноз, скільки медалей Україна здобуде на Іграх у Парижі.

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