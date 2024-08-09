Олимпийские игры-2024: медальный зачет

ХХХIII летняя Олимпиада продлится в Париже с 26 июля по 11 августа.

С 26 июля по 11 августа в Париже проходят летние Олимпийские игры-2024. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

На соревнованиях в столице Франции будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Участие в них принимают 10 500 атлетов из 206 стран.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

Вашему вниманию таблица с медальным зачетом Олимпийских игр-2024, которая будет регулярно обновляться.

После тринадцатого соревновательного дня Украина имеет десять наград на ОИ-2024: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" поднялись на 15-ю позицию в медальном зачете.

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Медальный зачет Олимпиады-2024

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 США 30 38 35 103 2 Китай 29 25 19 73 3 Австралия 14 19 21 45 4 Франция 13 16 19 54 5 Великобритания 13 17 21 51 6 Южная Корея 13 8 7 28 7 Япония 13 7 13 33 8 Нидерланды 11 6 8 25 9 Италия 10 11 9 30 10 Германия 9 8 5 22 11 Канада 6 5 10 21 12 Новая Зеландия 5 6 2 13 13 Ирландия 4 0 3 7 14 Румыния 3 4 1 8 15 УКРАИНА 3 3 4 10 16 Венгрия 3 3 3 9 16 Швеция 3 3 3 9 18 Узбекистан 3 0 2 5 19 Бразилия 2 5 8 15 20 Испания 2 3 8 13 21 Иран 2 2 2 6 22 Хорватия 2 1 3 6 22 Куба 2 1 3 6 24 Азербайджан 2 1 1 4 25 Бельгия 2 0 4 6 26 Гонконг 2 0 2 4 26 Филиппины 2 0 2 4 28 Индонезия 2 0 1 3 29 Сербия 2 0 0 2 30 Израиль 1 4 1 6 31 Казахстан 1 3 3 7 32 Ямайка 1 3 2 6 32 Таиланд 1 3 2 6 34 Швейцария 1 2 4 7 35 Дания 1 2 1 4 35 Грузия 1 2 1 4 37 Эквадор 1 2 0 3 38 Греция 1 1 5 7 39 Польша 1 1 4 6 40 Кения 1 1 3 5 41 ЮАР 1 1 2 4 42 Аргентина 1 1 0 2 42 Чили 1 1 0 2 42 Сент-Люсия 1 1 0 2 42 Уганда 1 1 0 2 46 Китайский Тайбэй 1 0 5 6 47 Болгария 1 0 3 4 48 Австрия 1 0 1 2 48 Чехия 1 0 1 2 48 Гватемала 1 0 1 2 48 Марокко 1 0 1 2 48 Норвегия 1 0 1 2 53 Алжир 1 0 0 0 53 Ботсвана 1 0 0 0 53 Бахрейн 1 0 0 0 53 Доминика 1 0 0 0 53 Пакистан 1 0 0 0 53 Словения 1 0 0 0 59 КНДР 0 2 4 6 60 Турция 0 2 3 5 61 Мексика 0 2 2 4 62 Армения 0 2 1 3 63 Эфиопия 0 2 0 2 64 Индия 0 1 4 5 65 Кыргызстан 0 1 3 4 66 Литва 0 1 2 3 67 Косово 0 1 1 2 67 Португалия 0 1 1 2 67 Тунис 0 1 1 2 70 Колумбия 0 1 0 1 70 Кипр 0 1 0 1 70 Фиджи 0 1 0 1 70 Иордания 0 1 0 1 70 Монголия 0 1 0 1 75 Таджикистан 0 0 3 3 76 Доминиканская Республика 0 0 2 2 76 Гренада 0 0 2 2 76 Малайзия 0 0 2 2 76 Молдова 0 0 2 2 80 Кабо-Верде 0 0 1 1 80 Египет 0 0 1 1 80 Олимпийская сборная беженцев 0 0 1 1 80 Перу 0 0 1 1 80 Словакия 0 0 1 1 80 Замбия 0 0 1 1

Украина представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.

На Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.

Перед стартом Олимпиады-2024 аналитики сделали прогноз, сколько медалей Украина завоюет на Играх в Париже.

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