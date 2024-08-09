Олимпийские игры-2024: медальный зачет

ХХХIII летняя Олимпиада продлится в Париже с 26 июля по 11 августа.
С 26 июля по 11 августа в Париже проходят летние Олимпийские игры-2024. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.
На соревнованиях в столице Франции будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Участие в них принимают 10 500 атлетов из 206 стран.
Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.
Вашему вниманию таблица с медальным зачетом Олимпийских игр-2024, которая будет регулярно обновляться.
После тринадцатого соревновательного дня Украина имеет десять наград на ОИ-2024: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" поднялись на 15-ю позицию в медальном зачете.
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Медальный зачет Олимпиады-2024
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|30
|38
|35
|103
|2
|Китай
|29
|25
|19
|73
|3
|Австралия
|14
|19
|21
|45
|4
|Франция
|13
|16
|19
|54
|5
|Великобритания
|13
|17
|21
|51
|6
|Южная Корея
|13
|8
|7
|28
|7
|Япония
|13
|7
|13
|33
|8
|Нидерланды
|11
|6
|8
|25
|9
|Италия
|10
|11
|9
|30
|10
|Германия
|9
|8
|5
|22
|11
|Канада
|6
|5
|10
|21
|12
|Новая Зеландия
|5
|6
|2
|13
|13
|Ирландия
|4
|0
|3
|7
|14
|Румыния
|3
|4
|1
|8
|15
|УКРАИНА
|3
|3
|4
|10
|16
|Венгрия
|3
|3
|3
|9
|16
|Швеция
|3
|3
|3
|9
|18
|Узбекистан
|3
|0
|2
|5
|19
|Бразилия
|2
|5
|8
|15
|20
|Испания
|2
|3
|8
|13
|21
|Иран
|2
|2
|2
|6
|22
|Хорватия
|2
|1
|3
|6
|22
|Куба
|2
|1
|3
|6
|24
|Азербайджан
|2
|1
|1
|4
|25
|Бельгия
|2
|0
|4
|6
|26
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|26
|Филиппины
|2
|0
|2
|4
|28
|Индонезия
|2
|0
|1
|3
|29
|Сербия
|2
|0
|0
|2
|30
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|31
|Казахстан
|1
|3
|3
|7
|32
|Ямайка
|1
|3
|2
|6
|32
|Таиланд
|1
|3
|2
|6
|34
|Швейцария
|1
|2
|4
|7
|35
|Дания
|1
|2
|1
|4
|35
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|37
|Эквадор
|1
|2
|0
|3
|38
|Греция
|1
|1
|5
|7
|39
|Польша
|1
|1
|4
|6
|40
|Кения
|1
|1
|3
|5
|41
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|42
|Аргентина
|1
|1
|0
|2
|42
|Чили
|1
|1
|0
|2
|42
|Сент-Люсия
|1
|1
|0
|2
|42
|Уганда
|1
|1
|0
|2
|46
|Китайский Тайбэй
|1
|0
|5
|6
|47
|Болгария
|1
|0
|3
|4
|48
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|48
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|48
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|48
|Марокко
|1
|0
|1
|2
|48
|Норвегия
|1
|0
|1
|2
|53
|Алжир
|1
|0
|0
|0
|53
|Ботсвана
|1
|0
|0
|0
|53
|Бахрейн
|1
|0
|0
|0
|53
|Доминика
|1
|0
|0
|0
|53
|Пакистан
|1
|0
|0
|0
|53
|Словения
|1
|0
|0
|0
|59
|КНДР
|0
|2
|4
|6
|60
|Турция
|0
|2
|3
|5
|61
|Мексика
|0
|2
|2
|4
|62
|Армения
|0
|2
|1
|3
|63
|Эфиопия
|0
|2
|0
|2
|64
|Индия
|0
|1
|4
|5
|65
|Кыргызстан
|0
|1
|3
|4
|66
|Литва
|0
|1
|2
|3
|67
|Косово
|0
|1
|1
|2
|67
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|67
|Тунис
|0
|1
|1
|2
|70
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|70
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|70
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|70
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|70
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|75
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|76
|Доминиканская Республика
|0
|0
|2
|2
|76
|Гренада
|0
|0
|2
|2
|76
|Малайзия
|0
|0
|2
|2
|76
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|80
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|80
|Египет
|0
|0
|1
|1
|80
|Олимпийская сборная беженцев
|0
|0
|1
|1
|80
|Перу
|0
|0
|1
|1
|80
|Словакия
|0
|0
|1
|1
|80
|Замбия
|0
|0
|1
|1
Украина представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.
На Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.
Перед стартом Олимпиады-2024 аналитики сделали прогноз, сколько медалей Украина завоюет на Играх в Париже.
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