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Олимпийские игры-2024: медальный зачет

Олимпийские игры-2024: медальный зачет

Медали Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

ХХХIII летняя Олимпиада продлится в Париже с 26 июля по 11 августа.

С 26 июля по 11 августа в Париже проходят летние Олимпийские игры-2024. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

На соревнованиях в столице Франции будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Участие в них принимают 10 500 атлетов из 206 стран.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

Вашему вниманию таблица с медальным зачетом Олимпийских игр-2024, которая будет регулярно обновляться.

После тринадцатого соревновательного дня Украина имеет десять наград на ОИ-2024: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" поднялись на 15-ю позицию в медальном зачете.

Смотрите также: Олимпиада-2024: кто из украинских спортсменов завоевал медали и сколько денег они заработали

Медальный зачет Олимпиады-2024

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США 30 38 35 103
2 Китай 29 25 19 73
3 Австралия 14 19 21 45
4 Франция 13 16 19 54
5 Великобритания 13 17 21 51
6 Южная Корея 13 8 7 28
7 Япония 13 7 13 33
8 Нидерланды 11 6 8 25
9 Италия 10 11 9 30
10 Германия 9 8 5 22
11 Канада 6 5 10 21
12 Новая Зеландия 5 6 2 13
13 Ирландия 4 0 3 7
14 Румыния 3 4 1 8
15 УКРАИНА 3 3 4 10
16 Венгрия 3 3 3 9
16 Швеция 3 3 3 9
18 Узбекистан 3 0 2 5
19 Бразилия 2 5 8 15
20 Испания 2 3 8 13
21 Иран 2 2 2 6
22 Хорватия 2 1 3 6
22 Куба 2 1 3 6
24 Азербайджан 2 1 1 4
25 Бельгия 2 0 4 6
26 Гонконг 2 0 2 4
26 Филиппины 2 0 2 4
28 Индонезия 2 0 1 3
29 Сербия 2 0 0 2
30 Израиль 1 4 1 6
31 Казахстан 1 3 3 7
32 Ямайка 1 3 2 6
32 Таиланд 1 3 2 6
34 Швейцария 1 2 4 7
35 Дания 1 2 1 4
35 Грузия 1 2 1 4
37 Эквадор 1 2 0 3
38 Греция 1 1 5 7
39 Польша 1 1 4 6
40 Кения 1 1 3 5
41 ЮАР 1 1 2 4
42 Аргентина 1 1 0 2
42 Чили 1 1 0 2
42 Сент-Люсия 1 1 0 2
42 Уганда 1 1 0 2
46 Китайский Тайбэй 1 0 5 6
47 Болгария 1 0 3 4
48 Австрия 1 0 1 2
48 Чехия 1 0 1 2
48 Гватемала 1 0 1 2
48 Марокко 1 0 1 2
48 Норвегия 1 0 1 2
53 Алжир 1 0 0 0
53 Ботсвана 1 0 0 0
53 Бахрейн 1 0 0 0
53 Доминика 1 0 0 0
53 Пакистан 1 0 0 0
53 Словения 1 0 0 0
59 КНДР 0 2 4 6
60 Турция 0 2 3 5
61 Мексика 0 2 2 4
62 Армения 0 2 1 3
63 Эфиопия 0 2 0 2
64 Индия 0 1 4 5
65 Кыргызстан 0 1 3 4
66 Литва 0 1 2 3
67 Косово 0 1 1 2
67 Португалия 0 1 1 2
67 Тунис 0 1 1 2
70 Колумбия 0 1 0 1
70 Кипр 0 1 0 1
70 Фиджи 0 1 0 1
70 Иордания 0 1 0 1
70 Монголия 0 1 0 1
75 Таджикистан 0 0 3 3
76 Доминиканская Республика 0 0 2 2
76 Гренада 0 0 2 2
76 Малайзия 0 0 2 2
76 Молдова 0 0 2 2
80 Кабо-Верде 0 0 1 1
80 Египет 0 0 1 1
80 Олимпийская сборная беженцев 0 0 1 1
80 Перу 0 0 1 1
80 Словакия 0 0 1 1
80 Замбия 0 0 1 1

Украина представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.

На Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.

Перед стартом Олимпиады-2024 аналитики сделали прогноз, сколько медалей Украина завоюет на Играх в Париже.

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