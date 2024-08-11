Украина вошла в топ-20 по количеству выигранных медалей на Олимпиаде-2024

Наша команда завоевала 12 наград и заняла 17-е место в мире по количественному показателю.

В воскресенье, 11 августа, Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024. На Играх в Париже украинские спортсмены сумели выиграть 12 наград: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

С таким результатом Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете.

Места в медальном зачете Олимпиады определяются по количеству выигранных золотых медалей. При равенстве по наградам высшего сорта принимается во внимание, кто завоевал больше серебряных, а затем – бронзовых наград.

А вот по количеству выигранных медалей Украина завершила Олимпиаду-2024 на 17-й позиции, которую разделила с Ираном.

Больше всего медалей на ОИ-2024 выиграла команда США – 126. На втором и третьем местах по количеству наград расположились Китай (91) и Великобритания (65) соответственно.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляли 140 атлетов, которые выступали в 23 видах спорта. Наша страна была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 11 августа. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2024 доступна на нашем сайте.

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