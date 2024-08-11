Ступак об операции в Курской области: большие шансы на победу и риски, как в казино

Операция в Курской области имеет высокий риск, но и велик шанс на победу.

Операция в Курской области имеет высокий риск, но может быть успешной.

Об этом рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Эспрессо.

По его словам, "риск очень высок, как велика вероятность успеха, так и большая вероятность поражения", что может растянуть украинские силы и повлиять на фронты на востоке и юге. Однако он также отмечает, что успех возможен, если россияне не ожидают такого шага и это может принудить их к переговорам и отводу войск по другим направлениям.

Ступак добавил, что операция началась не без политического давления со стороны украинского руководства. Он подтвердил, что президент Украины настаивал на этой операции в 2023 году, что свидетельствует о срочности и необходимости получения значительных результатов.

Эксперт подчеркивает, что эта операция может стать важным этапом в истории военных стратегий и, в случае успеха, будет изучена во всех военных академиях. "Мы пишем историю", – говорит Ступак, – и если операция будет успешной, это станет предметом изучения в академиях в течение следующих 30 лет. Он сравнивает риски с азартными играми, где ставки – это страна, люди и жизнь.

Напомним, на условиях анонимности военный чиновник сообщил France24, что операция в Курской области, в которой привлечены тысячи украинских солдат, направлена на выявление слабых мест российской обороны и дестабилизацию ситуации внутри России.