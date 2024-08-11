Ступак про операцію в Курській області: великі шанси на перемогу і ризики, як у казино

Операція в Курський області має високий ризик, але одночасно може бути успішною.

Про це розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері Еспресо.

За його словами, "ризик надзвичайно високий, як велика ймовірність успіху, так і велика ймовірність поразки", що може розтягнути українські сили та вплинути на фронти на сході та півдні. Однак, він також зазначає, що успіх можливий, якщо росіяни не очікують такого кроку і це може примусити їх до переговорів і відведення військ з інших напрямків.

Ступак додав, що операція розпочалася не без політичного тиску з боку українського керівництва. Він підтвердив, що президент України наполягав на цій операції у 2023 році, що свідчить про терміновість і необхідність отримання значних результатів.

Експерт підкреслює, що ця операція може стати важливим етапом в історії військових стратегій і, у разі успіху, її вивчатимуть в усіх військових академіях. "Ми пишемо історію", - говорить Ступак, - і якщо операція буде успішною, це стане предметом вивчення в академіях протягом наступних 30 років. Він порівнює ризики з азартними іграми, де ставки — це країна, люди та життя.

Нагадаємо, на умовах анонімності військовий чиновник повідомив France24, що операція в Курській області, в якій залучений тисячі українських солдатів, має на меті виявлення слабких місць російської оборони та дестабілізацію ситуації всередині Росії.