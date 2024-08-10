США з’ясовують стратегію України в Курській області: що відомо

У Білому домі відповіли, чи дозволяють Києву контрвогневі удари через кордон.

Сполучені штати продовжують спілкування з українською владою, щоб зрозуміти, які цілі має операція Збройних сил України в Курській області Росії.

Про це 9 серпня повідомив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає Голос Америки.

“Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія”, — відповів Кірбі на питання, чи США дозволяють Києву контрвогневі удари через кордон.

За словами Кірбі, у США підтримують зв’язок з українськими колегами, втім він утримався утримався від опису того, що відбувається на полі бою.

“Допоки ці розмови не завершаться, і поки ми не відчуємо, що маємо краще уявлення про те, що саме вони роблять”, — зазначив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що ЗСУ наразі не порушують обмежень, які раніше оголошували США про атаки вглибину РФ.

“Вони використовують її (американську зброю) в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут — допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна”, — сказав Кірбі.

Нагадаємо, CNN проаналізували рейд на Курщину та його можливі наслідки.

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