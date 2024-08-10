Вбивство Фаріон: батьки підозрюваного повідомили, як просувається справа (фото)

Батьки впевнені, що їхній син не скоював злочин.
18-річного В'ячеслава Зінченка з Дніпра підозрюють у вбивстві ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон. Хлопець наразі перебуває під вартою. Батьки підозрюваного розповіли, як просувається справа, погляди хлопця та чому вважають, що він не скоював злочин.
В інтерв’ю 11 каналу мати В’ячеслава Олена Зінченко каже, що не вірить, що її син здатний на це. За її словами, хлопець приїхав до Львова, щоб зустрітися з друзями.
“Він приїхав зустрітися з друзями, погуляти по Львову і все. І приїхав додому і вів далі нормальне, звичайне життя. А це інша справа і треба шукати справжніх вбивців і замовників. І це ніяк не пов'язано з моїм сином. Доказів дійсно немає”, — розповіла жінка.
Батько хлопця Федір Зінченко заявив, що слідство не надало доказів, які начебто поліція знайшла в їхній квартирі, де було вказано, що хлопець “приховував це від батьків заради їхньої безпеки”.
“Слідство мені не доводило про існування цього листа і тим більше про вміст цього листа. Я був на допиті, і слідчий нічого такого не розповідав. Не показав мені, що він десь листувався з якимись ультраправими рухами. Нема нічого. Цього нема в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно”, — каже чоловік
За його словами, син мав проукраїнські погляди, цікавився історією Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Степана Бандери. Під час судового засідання син сильно нервував, вважає батько.
“Тому я не знаю, чого експерти вирішили, що Славко якийсь спокійний, холоднокровний. Я думаю, це просто замовлення з боку обвинувачення, щоб представити Славка якимось підготовленим, холоднокровним вбивцею”, — сказав Федір Зінченко.
Нагадаємо, суд арештував чимало особистих речей вбитої Фаріон: що цікавого вилучили слідчі.
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