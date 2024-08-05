Вбивство Ірини Фаріон: батькові підозрюваного не дозволяють зустрітися з сином, у чому причина

Батькові підозрюваного не дозволяють зустрітися з сином після його затримання, оскільки за цією статтею не передбачені побачення.

Сьогодні суд розглядав скаргу на зміну запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. На засіданні був присутній і його батько, Федір Зінченко. Він повідомив, що досі не мав можливості спілкуватися з сином після його затримання, і просить не вважати В'ячеслава винним, адже наразі він лише підозрюваний.

Про це пише 24 канал.

"Я вас дуже прошу, донесіть цю думку до суспільства. Поки він (В'ячеслав Зінченко – ред) підозрюваний і все", – наголосив батько.

Батько В'ячеслава Зінченка заявив, що йому не дозволяють зустрічатися з сином, оскільки "немає побачень по цій статті". На засіданні також була присутня мати підозрюваного. Суд вирішив залишити запобіжний захід без змін, і Зінченко залишиться під вартою без можливості внесення застави до 22 вересня.

Нагадаємо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика здійснили замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Пізніше вона померла в лікарні. 25 липня поліція в Дніпрі затримала 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Суд у Львові обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою без можливості внесення застави.

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