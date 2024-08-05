Вбивство Фаріон: апеляційний суд виніс рішення щодо підозрюваного

Зінченко не був присутній на засіданні особисто, а приєднався до нього онлайн.

Львівський апеляційний суд залишив підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка під вартою в СІЗО без права внесення застави.

Про це пише hromadske.

Адвокат В’ячеслава Зінченка просив скасувати рішення першої інстанції та й звільнити його з-під варти, запропонувавши натомість цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом та заборону на спілкування зі свідками. Прокурори, в свою чергу, наполягали на тому, щоб Зінченко залишався під вартою.

В’ячеслав Зінченко не був присутній на судовому засіданні особисто, а долучився онлайн та відмовився виступати. Судове засідання стосувалося не доведення провини, а оскарження призначеного запобіжного заходу.

Новини ТСН 13:00 5 серпня. F-16 в Україні! Апеляція у справі вбивства Фаріон! Гусак у чоботях!

Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у голову з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані, але через кілька годин вона померла через серцевий напад після операції. 22 липня у Львові відбулося прощання з Іриною Фаріон.

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