Вбивство Фаріон: апеляційний суд виніс рішення щодо підозрюваного

Зінченко не був присутній на засіданні особисто, а приєднався до нього онлайн.
Львівський апеляційний суд залишив підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка під вартою в СІЗО без права внесення застави.
Про це пише hromadske.
Адвокат В’ячеслава Зінченка просив скасувати рішення першої інстанції та й звільнити його з-під варти, запропонувавши натомість цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом та заборону на спілкування зі свідками. Прокурори, в свою чергу, наполягали на тому, щоб Зінченко залишався під вартою.
В’ячеслав Зінченко не був присутній на судовому засіданні особисто, а долучився онлайн та відмовився виступати. Судове засідання стосувалося не доведення провини, а оскарження призначеного запобіжного заходу.
Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у голову з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані, але через кілька годин вона померла через серцевий напад після операції. 22 липня у Львові відбулося прощання з Іриною Фаріон.
Читайте також: