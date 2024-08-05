Вбивство Ірини Фаріон: де підозрюваний у Львові орендував квартиру і як слідчі на нього "вийшли" - нові подробиці

Львівський апеляційний суд 5 серпня розглянув апеляцію щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві громадської діячки та політикині Ірини Фаріон. 18-річного В'ячеслава Зінченка залишили під вартою.

Про це йдеться у прямій трансляції ТСН.

Що сказав адвокат на суді

5 серпня суд розглядає апеляцію щодо обрання підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон запобіжного заходу. Захист просить відпустити В'ячеслава Зінченка під домашній арешт, прокурор - залишити хлопця під вартою.

Під час судового засідання адвокат Ігор Сулима апелював тим, що провина його підзахисного не доведена, оскільки "свідки не розгледіли обличчя нападника". Він також зачитав свідчення очевидців вбивства Ірини Фаріон. Зокрема, сусідки політикині, яка бачила момент розправи.

"Кого бачила вона - невідомо, слідство не уточнило цю подію", - заявив адвокат.

Він також апелював до того, що заяви свідків про зріст його підсудного відрізняються від реальності.

"Зінченко приїхав до Львова 9 числа, а сусідка каже, що вона когось бачила два тижні. Це був точно не Зінченко", - сказав адвокат підозрюваного.

Проте суддя перервав промову адвоката, зазначивши, що не потрібно читати свідчення очевидців, оскільки це не розгляд справи по суті.

Позиція прокурора

Прокурор зазначив, що адвокат підсудного вириває із контексту ті обставини, які вигідні стороні захисту. Він уточнив, що свідок могла помилитись щодо зросту підозрюваного.

"Якщо провести ланцюжок пересування підозрюваного Зінченка, то він доводить до квартири на вулиці Театральні. А у квартирі на вулиці Театральній, які він орендував, він залишив свої документи. Ось логічний ланцюжок, по якому ми можемо стверджувати, що особа, яка була на вулиці Масарика у панамі та окулярах, це та сама особа, яка зайшла до квартири на вулиці Театральній і була орендована Зінченком В'ячеславом. Якщо враховувати всі докази - підозра обґрунтована", - сказав прокурор під час розгляду суду.

Прокурор додав, що наразі слідство перебуває на початковому етапі та все триває. Він пояснив, що речі, в які ймовірно був одягнений підозрюваний, вони і досі не знайшли. А тому є побоювання, що після того, як хлопець вийде, то він може їх знищити.

Доповнюється.