Є три версії вбивства Фаріон: що відомо про прощальний лист підозрюваного і дивні моменти

Другий тиждень країна гуде через вбивство екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон. Спершу українці очікували затримання вбивці, тепер суспільство цікавить, чи дійсно підозрюваний винен, і чи самостійно він діяв. Отож, у вбивстві Фаріон підозрюють 18-річного мешканця Дніпра В’ячеслава Зінченка. Наразі хлопець є єдиним фігурантом у цій справі і йому вже обрали запобіжний захід.

Які є версії вбивства Фаріон, чи міг 18-річний юнак самостійного підготувати і скоїти злочин, що сказали батьки про підозру синові та якого прощального листа написав сам підозрюваний – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Із чого почалася підготовка до вбивства Фаріон?

Слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав до іншого помешкання, а напередодні вбивства – 19 липня – ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації – панаму, окуляри, сумку через плече.

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Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром у РФ та його можливі зв’язки з Росією. За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у межах розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВБИВСТВО ФАРІОН: усі версії, прощальний лист підозрюваного, заяви батьків і дивні моменти

Зброю досі не знайдено?!

27 липня правоохоронці заявили, що досі не знайшли зброю, з якої було вбито мовознавицю. За даними Нацполіції, вбивство Фаріон "готувалося не один день". Про це розповів заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Він зауважив, що після особистого спілкування з Зінченком вважає, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько "воює в певній бригаді".

Що кажуть про підозрюваного психологи?

Чим керувався хлопець – намагаються зрозуміти і експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку Зінченка він називає "технологічною":

"Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався. Він тренувався, його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо".

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко

Підозрюваного міг хтось готувати до злочину

За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На думку Ірхіна, це не самостійне рішення юнака:

"Я не побоюся сказати, що це майже професійно. А тут вже виникають питання, чи може людина у 18-річному віці працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір".

Передсмертна записка та інструкції КДБ і ЦРУ

Під час брифінгу правоохоронці розповіли про прощальну записку. У телефоні підозрюваного Зінченка виявили книжку "Секретні інструкції КДБ та ЦРУ", а також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків, і зазначає, що найбільше він власне хвилюється за тата, який, нагадаємо, воює на фронті.

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Тим часом у МВС кажуть, що якби хлопця не спіймали – жертв могло бути більше. Зокрема очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданням облрад, та ймовірно, готував наступне можливе вбивство. За словами міністра, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський.

Міністр припустив, що Фаріон було обрано першою жертвою через її вразливість:

"Я думаю, вона була найбеззахисніша серед усіх. Ми показали його "пошукову табличку". Я можу вам одне прізвище відкрити. Наступний, кого він дивився, це Макс Бужанський".

Три версії вбивства Фаріон

Крім цього, у МВС зазначили, що наразі розглядають три версії вбивства Фаріон: не виключають російський слід, громадську діяльність та особисту неприязнь.

А в СБУ додали, що вони відпрацьовують версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Фаріон:

"СБУ одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину. Здійснюється комплекс заходів, ми вивчаємо зв’язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. І одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні-агресорі".

Що підозрюваний сказав у суді?

У залі суду під час обрання запобіжного заходу підозрюваний не визнав провини, а численні запитання журналістів про вбивство назвав нудятиною.

Під час засідання хлопець не раз повторив, що Фаріон не вбивав, й зазначив, що путінський режим він засуджує.

Водночас В’ячеслав у залі суду підтвердив, що відправляв із Дніпра до Львова свої речі.

Що каже мати підозрюваного у вбивстві Фаріон?

Мати підозрюваного Олена в коментарі "Слідство.інфо" заявила, що її син не міг скоїти це, бо "у нього не було мотивів та досвіду стрілянини":

"Гуляти містом Слава любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати – ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями – це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав".

Пояснення матері про поїздку сина до Львова

За словами матері, протягом останніх тижнів нічого підозрілого у поведінці В’ячеслава вона не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було. Мати наголосила, що хлопець в окулярах з фото поліцейських, яке облетіло Мережу, має більш засмаглу шкіру та худорляву статуру, ніж її син.

Жінка каже, що В’ячеслав тривалий час перебував у Львові минулої весни, бо навчався в академії Dronarium на оператора БпЛА. Мовляв, саме тому хлопець "добре знає місто і те, як багато там камер спостереження". Згодом юнак поїхав до Львова, але матері сказав, що буде в Тернополі. Батька давно не бачив, бо той на фронті. За словами Олени, син хотів іти на війну. Крім того, планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв.

На думку матері, її сина використовують. Батько В'ячеслава, який зараз воює на фронті, також не вірить, що його син мав мотиви вбивати професорку.

Хто ще не вірить у провину хлопця?

Не вірять у провину хлопця і ще кілька жителів Дніпра, які знайомі з родиною. Наприклад, генеральний директор дніпровського "9 телеканалу" Владислав Малько, який знайомий із родиною Зінченків, висловив свої думки щодо підозрюваного. За словами журналіста, він не вірить у провину затриманого хлопця. Він стверджує, що є певна кількість переконливих доказів, які можуть вказувати на відсутність мотиву вбивства і незадовільну роботу слідчих органів та упередженість деяких ЗМІ. Про всі нюанси справи, які залишилися за кадром, Малько розповів у себе в Facebook. Він, зокрема, висловив недовіру до офіційної версії подій.

Підозрюваний може уникнути ув’язнення?

Також нагадаємо – адвокат хлопця заявив, що його підзахисний може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За словами юриста, якщо суд визнає В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві, він матиме можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у тюрмі. Права служити в ЗСУ не мають ув'язнені, які вбили двох людей та більше.

Батько підозрюваного раніше заявив, що син вчився літати на БпЛА, аби незабаром приєднатися до війська. Тож як далі закрутиться справа та чи з’являться у цьому вбивстві нові підозрювані – будемо стежити та розповідати вам.

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