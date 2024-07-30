Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу – DeepState

Станом на 30 липня тривають бої на підступах до Торецька. Йдеться про Залізне та Північне.

Про це пише DeepState.

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Як зазначається, росіяни продовжують насичувати живою силою приватну та багатоквартирну забудову в цих населених пунктах.

"Найближчим часом ворог зосередить основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти "Північна". Надалі вже спробує зайти в саме місто, а контроль над відвалами дасть значну перевагу", – вважають у DeepState.

По самому Торецьку б'є ворожа артилерія та КАБи. Мета окупантів – завдати максимальних пошкоджень забудові, щоб полегшити штурмові дії.

"Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки немає успішного рецепта, як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій", – акцентували аналітики.

Додається, що після окупації Залізного ворог може спробувати вдарити в тил нашому угрупованню у Нью-Йорку. Це не тільки погіршить умови для оборони селища, а й поставить під загрозу оточення сили, які перебувають східніше.

Нагадаємо, армія РФ знову намагалася прорвати оборону таврійських десантників на Курахівському напрямку. Окупанти кинули в наступ 57 одиниць бронетехніки, але були зупинені ЗСУ.

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