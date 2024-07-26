Вбивство Фаріон: що написав у прощальному листі підозрюваний та з якої зброї стріляв у ексдепутатку 

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон. Сьогодні підозрюваному у вбивстві Фаріон запобіжний захід обиратиме Галицький суд Львова. Слідство вимагає тримання під вартою без внесення застави.

Правоохоронці організували брифінг, щоб розповісти всі відомі на цей час деталі справи.

Подробиці від очільника МВС

На місці злочину у Львові правоохоронці знайшли кулю калібром 9Х18, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, гільза від набою була "спортивною". Як розповів міністр, перед пострілом вбивця наблизився до Фаріон приблизно на 1 метр.

"Ми знаємо, що патрони надходили до України в 2017-2018 роках в кількості 1 млн штук. Специфічна куля, не бойова", — підкреслив він. Наразі гільза перебуває на експертизі.

Правоохоронці намагаються встановити, де вона була придбана, не виключено, що на "чорному ринку" або її купили раніше. Саме вбивство було скоєне з переробленого стартового пістолета. Підшуковувати пістолет для скоєння злочину підозрюваний почав ще 14 травня.

Де переховувався підозрюваний

Слідство встановило, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого через Booking житла. 14 липня він заїхав до другого житла, а напередодні вбивства — 19 липня — до третього.

З Дніпра до Львова йому надійшла посилка з речами, які потім він використовував для конспірації — панаму, окуляри, сумку через плече.

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У телефоні підозрюваного виявили книжку "Секретні інструкції КДБ та ЦРУ", а також заготовлений передсмертний лист — у ньому просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків.

Поліція перевіряє інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром у РФ та його звʼязки з Росією.

Також у телефоні виявили запити в пошуковику про депутатів і місце їхнього перебування. Серед імен — нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Що кажуть батьки затриманого

Журналісти зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

За словами батька підозрюваного, мотивів для убивства Фаріон у сина не було, він не мав жодних українофобських поглядів.

"Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом", – сказав батько затриманого.

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З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матчі.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Його підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

Згодом стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Ірина Фаріон померла у лікарні після нападу.

Чим відома Ірина Фаріон

Ірина Фаріон була відомою захисницею української мови, філологинею, професоркою та членкинею партії "Свобода".

Вона неодноразово втрапляла у скандали через свої різкі висловлювання на захист мови.

Фаріон народилася та виросла у Львові, здобула філологічну освіту та все життя працювала в сфері української філології, має наукове звання доктора філологічних наук та майже 30 років викладала у "Львівській політехніці".

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