Вбивство Фаріон: затриманому оголошено про підозру, йому світить 15 років ув'язнення

Прокурори проситимуть про тримання під вартою без права на заставу.

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, якого затримали 25 липня у Дніпрі, оголосили про підозру.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора України Антон Войтенко.

З його слів, йдеться про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі строком на 15 років.

"Прокурорами під час досудового розслідування було проаналізовано великий масив інформації, який міститься в матеріалах кримінального провадження. Наразі погоджено повідомлення по підозру особі, яка була вчора затримана в місті Дніпро за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Крім того, прокурорами подано до Галицького районного суду міста Львова клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягатимуть прокурори в суді", - сказав він.

Нагадаємо, в Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон. Підозрюваному, який міг стріляти в мовознавицю Ірину Фаріон, виповнилося 18 років.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром має з'явитися більше інформації про затримання підозрюваного. Глава держави доручив главі МВС Ігорю Клименку надати суспільству всю необхідну інформацію про вбивство.

У Львові ввечері, 19 липня, стріляли в Ірину Фаріон. Пізніше того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям. Офіс Генерального прокурора вночі, 20 липня, кваліфікував злочин як умисне вбивство.

Читайте також: