Окупанти всю ніч крили вогнем житлові квартали Херсонщини: є жертви (фото)

Упродовж доби військові РФ обстріляли з різних видів озброєння 15 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Одна людина загинула, семеро — поранені.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, під ударами перебували Антонівка, Садове, Білозерка, Дніпровське, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Любимівка, Михайлівка, Дудчани, Новоолександрівка, Тягинка, Бургунка, Брускинське та Херсон.

Пошкоджені медичний заклад, адміністративна будівля, автомобілі цивільних, вісім багатоквартирних і 24 приватні будинки. У Херсоні через падіння уламків від збитих боєприпасів російської армії зайнялися пожежі. Їх ліквідували працівники ДСНС.

"Внаслідок нічної дронової атаки РФ підрозділи протиповітряної оборони півдня знищили 10 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона. Загинула людина. Ще двоє осіб зазнали поранень.

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