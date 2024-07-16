Окупанти атакували з дрона газовиків на Херсонщині

Внаслідок атаки постраждав працівник ремонтної бригади.
Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, яка лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Внаслідок ворожої атаки з дрона по ремонтній бригаді наразі відомо про одного постраждалого. Це 54-річний працівник, якого вже доправили до лікарні.
У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову та черепно-мозкову травми.
Медики надають пораненому необхідну допомогу.
Нагадаємо, ввечері 15 липня та в ніч проти 16 липня російська армія атакувала Україну безпілотниками. Сили ППО "приземлили" два дрони Shahed.
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