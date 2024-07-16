Окупанти атакували з дрона газовиків на Херсонщині

Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, яка лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожої атаки з дрона по ремонтній бригаді наразі відомо про одного постраждалого. Це 54-річний працівник, якого вже доправили до лікарні.

Також читайте Вночі безпілотники атакували Київську область: які наслідки

У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову та черепно-мозкову травми.

Медики надають пораненому необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері 15 липня та в ніч проти 16 липня російська армія атакувала Україну безпілотниками. Сили ППО "приземлили" два дрони Shahed.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.