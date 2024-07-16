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Окупанти атакували з дрона газовиків на Херсонщині

Окупанти атакували з дрона газовиків на Херсонщині

Атака дронами / Фото: ТСН.ua

Внаслідок атаки постраждав працівник ремонтної бригади.

Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, яка лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожої атаки з дрона по ремонтній бригаді наразі відомо про одного постраждалого. Це 54-річний працівник, якого вже доправили до лікарні. 

У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову та черепно-мозкову травми.

Медики надають пораненому необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері 15 липня та в ніч проти 16 липня російська армія атакувала Україну безпілотниками. Сили ППО "приземлили" два дрони Shahed.

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