В Україні 17 липня буде найспекотніший день року: прогноз

Помірно спекотно буде лише у західних областях - там стовпчик термометра підніметься до 34 градусів.
В Україні у середу, 17 липня, буде найспекотніший день року. Надзвичайна спека буде утримуватися над нашою країною.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
“17-го липня, у середу, в Україні втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34...+39, місцями +40 градусів і вище”, - наголосила синоптикиня.
Помірно спекотно буде лише у західних областях - там стовпчик термометра підніметься до 34 градусів. Там же можливі і грозові дощі.
“Завтра локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України, а ввечері - опади ймовірні на півночі та в центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, - неоднорідні та місцями”, - розповіла Наталка Діденко.
Якою погода буде у Києві
В столиці також буде спекотно. Очікується температура у 35-37 градусів вище нуля. Переважно сухо, тільки ввечері місцями пройде короткочасний дощ з грозою.
“Нагадую, що завтра фактично найспекотніший день літа, далі, як вже не вистьобуватиметься атмосфера, все одно, як на мене, це - пік”, - додала Діденко.
Вже після цього аномальна спека піде на спад.
Нагадаємо, що за уточненими останніми прогнозами, 19-20 липня є ймовірність послаблення спеки на сході, а також в центрі та на півдні.
Читайте також:
- Не сказав, що одружився — отримав штраф 17 тисяч: чим закінчилася історія військовозобов’язаного
- Повістки "Укрпоштою", арешт майна, штрафи: у Міноборони відповіли на 10 популярних запитань про оновлення даних
- На Харківщині "релігійний" чоловік здав росіянам тренувальний центр ЗСУ: його цинічне пояснення шокує