В Україні 17 липня буде найспекотніший день року: прогноз

Помірно спекотно буде лише у західних областях - там стовпчик термометра підніметься до 34 градусів.

В Україні у середу, 17 липня, буде найспекотніший день року. Надзвичайна спека буде утримуватися над нашою країною.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“17-го липня, у середу, в Україні втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34...+39, місцями +40 градусів і вище”, - наголосила синоптикиня.

Помірно спекотно буде лише у західних областях - там стовпчик термометра підніметься до 34 градусів. Там же можливі і грозові дощі.

“Завтра локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України, а ввечері - опади ймовірні на півночі та в центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, - неоднорідні та місцями”, - розповіла Наталка Діденко.

Якою погода буде у Києві

В столиці також буде спекотно. Очікується температура у 35-37 градусів вище нуля. Переважно сухо, тільки ввечері місцями пройде короткочасний дощ з грозою.

“Нагадую, що завтра фактично найспекотніший день літа, далі, як вже не вистьобуватиметься атмосфера, все одно, як на мене, це - пік”, - додала Діденко.

Вже після цього аномальна спека піде на спад.

Нагадаємо, що за уточненими останніми прогнозами, 19-20 липня є ймовірність послаблення спеки на сході, а також в центрі та на півдні.

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