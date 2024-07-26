Принцеса Анна особисто не відвідає відкриття Олімпійських ігор у Парижі: палац розкрив деталі

Дочка королеви Єлизавети II та сестра короля Чарльз дивитиметься церемонію відкриття зі штаб-квартири збірної Великої Британії в Парижі.

Палац офіційно повідомив, що принцеса Анна пропустить сьогоднішню церемонію відкриття Олімпійських ігор, незважаючи на те, що зараз перебуває в Парижі. Анна є президенткою Британської олімпійської асоціації та колишньою учасницею Олімпійських ігор, нині перебуває у своїй першій офіційній закордонній поїздці від того часу, як минулого місяця отримала травму голови, катаючись на коні.

Вже відомо, що сьогодні ввечері вона дивитиметься церемонію відкриття з Team GB House. Представник Букінгемського палацу заявив: "Принцеса вболіватиме за британську олімпійську збірну, яка прибуде на церемонію відкриття зі штаб-квартири збірної Великої Британії в Парижі".

Назавжди запустити @Paris2024 Олімпійські гри, Принцип Королівства буде зайнятий reception з @teamGB в англійській етикетки в Парижі. pic.twitter.com/PBxdjPeswz — The Royal Family (@RoyalFamily) July 25, 2024

Нагадаємо, раніше принцеса зустрілася з членами збірної у посольстві Великої Британії у Парижі. Принцеса Анна була першим членом королівської сім'ї, яка взяла участь в Олімпійських іграх. Вона виступала на коні покійної королеви, Гудвіллі, у триденних змаганнях з кінного спорту на Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі. А 1988 року її було призначено членкинею Міжнародного олімпійського комітету.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розглядали форму спортсменів різних країн на Олімпіаді у Франції.

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