Убивство Ірини Фаріон: у МВС оприлюднили відео розшуку стрільця

У п’ятницю, 26 липня, під час брифінгу, який відбувся у Львові за участі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, було опубліковано відео оперативно-розшукових дій, завдяки яким було затримано підозрюваного у скоєнні злочину.

Згодом це відео з’явилося на YouTube-каналі МВС.

На опублікованих кадрах, зокрема, продемонстровано знайдену гільзу від кулі, якою стріляли, ймовірно, з переробленого спортивного пістолета.

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У коментарі до відео наголосили, що у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження.

Оперативники встановили 80 осіб, які були схожими за зовнішністю на підозрюваного, поки визначили причетного до скоєння злочину 18-річного мешканця міста Дніпра.

На відео зафіксовано прибуття підозрюваного потягом до Львова 9 липня, а також його поселення в кількох орендованих квартирах, замовлення через пошту маскувального одягу та вистежування біля будинку своєї майбутньої жертви. Він також потрапив на запис камери спостереження під час повернення до Дніпра 21 липня.

На відео присутні також кадри затримання та першого допиту підозрюваного.

Нагадаємо, Служба безпеки України відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до убивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

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