Підозрюваний у вбивстві Фаріон підготував прощальний лист

Підозрюваний відійшов від скоєного і міг готувати новий злочин.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон усвідомлював, що щось може піти не так, тож підготував прощальний лист.

Про це повідомили на брифінгу голови МВС України 26 липня.

За інформацією слідства, підозрюваний у вбивстві Фаріон стрілець міг готувати наступну операцію, тобто новий злочин. Зловмисник уже відійшов від того, що скоїв.

Повідомляється, що хід своїх думок юнак виклав у листі. І це важлива риса його психологічного портрета.

"Це ми називаємо останній прощальний лист. Не можемо показати все, що там є, але якщо коротко, то він для себе розумів, що щось може піти не так, і тому готував такий текст", – повідомили на брифінгу в МВС.

Зазначається, що підозрюваний так і не надіслав листа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шокуючі подробиці вбивства Фаріон! 80 людей були схожі на підозрюваного у вбивстві! Брифінг МВС

Нагадаємо, затриманому за можливу причетність до вбивства Фаріон оголосили про підозру за статтею про умисне вбивство. Максимальне покарання за такий злочин – 15 років ув’язнення.

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