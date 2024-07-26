Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування

Поліція затримала 18-річного жителя Дніпра, якого підозрює у вбивстві мовознавиці і колишньої депутатки парламенту Ірини Фаріон. Під час розшуку були задіяні сотні правоохоронців.

Про це повідомив на брифінгу очільник МВС Ігор Клименко.

"Ми здійснили кілька слідчих експериментів щодо цього злочину - хто його скоїв, як. Ми за цей тиждень встановили повністю хронометраж і таймінг життя даного підозрюваного протягом цих 10 днів, що він готувався до скоєння злочину. Ви знаєте його ім'я і прізвище, знаєте, що він був затриманий в місті Дніпро вчора приблизно о першій годині дня. Це робив спецназ, який працював у місті Дніпро. Ми зробили все, щоб це затримання відбулося достатньо професійно, щоб підозрюваний постав перед судом. Сотні правоохоронців були задіяні в цих заходах, 100 гектарів лісу перевіряли, перевіряли населені пункти, перевіряли кожну квартиру, кожен будинок, всі доріжки, які в лісі йдуть. Величезна кількість свідків, величезна кількість камер", - сказав він.

Клименко також зазначив, що на місці злочину була знайдена куля.

"Куля 9 на 18. Гільза спортивна. Ми знаємо, що патрони надходили до України в 2017-2018 роках в кількості 1 млн штук. Специфічна куля, не бойова. Ми маємо встановити, де ця куля була придбана, можливо, на чорному ринку або вона придбана раніше", — зазначив він.

За даними Клименка, вбивство було скоєне з переробленого стартового пістолета.

"Підшуковувати пістолет для скоєння злочину він почав ще 14 травня. Наразі зброю знайти не вдалось, але це питання кількох днів", - додав міністр.

Затримував 18-річного юнака спецназ у місті Дніпро. Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко заявив, що наразі перевіряють причетність затриманого за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон до неонацистських рухів, центр яких розташований в РФ.

Нагадаємо, у Львові ввечері, 19 липня, стріляли в Ірину Фаріон. Пізніше того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям. Офіс Генерального прокурора вночі, 20 липня, кваліфікував злочин як умисне вбивство.

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