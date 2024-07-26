Топ-5 лайфгаків для вирощування огірків

Огірки дуже смачні, особливо якщо вирощені власноруч. У їх вирощувані є певні нюанси та правила, які варто знати та дотримуватися, щоб зібрати багатий врожай.

На сторінці gardening__guru розповіли про правила вирощування огірків для садівників початківців, щоб отримати фантастичний та смачний врожай.

Переконайтеся, що ви маєте базову необхідну кількість добрива для ваших рослин. Бажано, щоб це було органічне добриво. Коли на стеблі з'явиться 6 листків, оперативно видаляйте бічні пагони. Під час пікового періоду зростання варто додати рослині більше добрива та не хвилюватися, що може бути занадто багато. Регулярно видаляйте старе пожовкле листя знизу стебла, для поліпшення циркуляції повітря та зменшення можливості захворювання. Відщипуйте будь-які початки огірків на маківці стебла, щоб запобігти втраті поживних речовин.

Огірки – дивовижна рослина, яку можна вирощувати незалежно від того чи є у вас місце. Вони будуть чудово почувати себе у контейнерах, ящиках чи мішках і незважаючи ні на що, тішити вас врожаєм.

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