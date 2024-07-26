Топ-5 лайфгаків для вирощування огірків

Огірки дуже смачні, особливо якщо вирощені власноруч. У їх вирощувані є певні нюанси та правила, які варто знати та дотримуватися, щоб зібрати багатий врожай.
На сторінці gardening__guru розповіли про правила вирощування огірків для садівників початківців, щоб отримати фантастичний та смачний врожай.
- Переконайтеся, що ви маєте базову необхідну кількість добрива для ваших рослин. Бажано, щоб це було органічне добриво.
- Коли на стеблі з'явиться 6 листків, оперативно видаляйте бічні пагони.
- Під час пікового періоду зростання варто додати рослині більше добрива та не хвилюватися, що може бути занадто багато.
- Регулярно видаляйте старе пожовкле листя знизу стебла, для поліпшення циркуляції повітря та зменшення можливості захворювання.
- Відщипуйте будь-які початки огірків на маківці стебла, щоб запобігти втраті поживних речовин.
Огірки – дивовижна рослина, яку можна вирощувати незалежно від того чи є у вас місце. Вони будуть чудово почувати себе у контейнерах, ящиках чи мішках і незважаючи ні на що, тішити вас врожаєм.
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