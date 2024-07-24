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Як виростити лайм у домашніх умовах

Як виростити лайм у домашніх умовах

Як виростити лайм у домашніх умовах / Фото: Credits

Розкажемо вам, як можна виростити дерево лайма зі звичайної кісточки.

Наш регіон – досить прохолодне місце для лайма, адже він любить тепло, тому краще садити та вирощувати лайм у горщику,  це забезпечить йому гарне середовище у часи  зимування. Блогер Armen Adamjan показав, як виростити лайм з одного маленького зернятка до красивого та здорового дерева.

Максимально сонячне місце – найідеальніше для вирощування лайма. Йому потрібно навіть більше тепла та світла, ніж лимонам чи апельсинам.

Вимоги до розташування:

  • Сонячне, тепле місце;
  • Влітку на відкритому повітрі в саду, на патіо або балконі.

Зверніть увагу — якщо коріння стає занадто теплим, вони перестають поглинати воду і поживні речовини. Це означає, що горщик не повинен піддаватися занадто сильному сонячному світлу, щоб він не нагрівався. Якщо у вас кімнатний лайм, не можна вмикати теплу підлогу взимку.

Лайм можна виростити із зернятка плода, який ви купили в магазині. Однак немає гарантії, що такі розмножені рослини дадуть плоди. Нерідкі випадки, коли лайми містять насіння так званого апоміксису. Вони містять той самий геном, що й материнська рослина, тому виробляють клони та рослина буде така ж, як батьківська.

Лайм зацвітає і дає плоди лише за 8 років, тому потрібно запастися терпінням.

Що робити:

  • Розріжте лайм і дістаньте кісточку. Робити це треба обережно, щоб не пошкодити її;
  • Дістаньте кісточку і киньте у воду на 6 годин;
  • Потім дістаньте та обережно зніміть верхню оболонку;
  • Візьміть невеликий горщик із заздалегідь підготовленим ґрунтом;
  • Зробіть у ґрунті невеличку ямку і посадіть кісточку;
  • Обов’язково не забудьте полити землю;
  • Зверху на землю поставте склянку для створення парникового ефекту.
  • За деякий час ви помітите, що ваш лайм "виклюнувся" з-під землі.
  • Не знімайте склянку й у міру  росту рослини збільшуйте її та горщик (це обов’язково треба буде зробити, коли рослина буде близько 15 см)

Вирощування дерева лайма з насіння — це захопливий і простий спосіб для експериментів. Одразу згадуються слова Форреста Гампа, що "життя — це як коробка шоколадних цукерок і ніколи не знаєш, яку отримаєш".

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