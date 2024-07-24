Українські дрони поцілили в близько 200 об’єктів у Росії - Сирський

Усі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою".

Українські військові за допомогою безпілотників-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури в Росії.

Про це повідомив Головнокомандувач в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

За словами Сирського, всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, склади палива і боєприпасів.

Він також нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського військово-морського флоту Росії: "Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких суден - могилою".

Тому Кремль, з його слів, був змушений "повністю вийти з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак".

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов вважає Кримський міст найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому росіянами півдні. Він зазначає, що міст має, зокрема, і сакральний сенс для ворога.

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