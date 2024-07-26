Убивство Ірини Фаріон: СБУ розслідує "російський слід"

Українська спецслужба перевіряє причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні-агресорці.

Служба безпеки України відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до убивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Про це повідомив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко на спільному брифінгу Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та СБУ.

За його словами, українська спецслужба, яка одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину, вивчає зв’язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном.

"Одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні-агресорці", – повідомив Сергій Андрущенко.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що під час обшуку затриманого за підозрою в скоєнні вбивства 18-річного мешканця Дніпра в історії браузера на його мобільному пристрої знайдено пошукові запити, які можуть свідчити про його інтерес до діяльності різних проросійськи налаштованих політиків у різних регіонах країни.

За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження.

Як свідчать матеріали слідства, зловмисник приїхав до Львова потягом 9 липня і з метою маскування орендував та змінив 3 різні помешкання. Він готувався до злочину, довгий час спостерігаючи за будинком, де мешкала Ірина Фаріон.

За словами Ігора Клименка, на місці убивства була знайдена гільза від кулі, якою стріляли, ймовірно, з переробленого спортивного пістолету.

Під час брифінгу заступник генерального прокурора Антон Войтенко повідомив, що затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Нагадаємо, у п'ятницю, 26 липня, після 16:00 в одному із судів Львова відбудеться засідання щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному. Обвинувачення пропонує застосувати тримання під вартою без права внесення застави.

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