Підозрюваний у вбивстві Фаріон може бути причетним до неонацистського руху

Правоохоронці перевіряють його причетність до неонацистського руху.

Підозрюваний у вбивстві колишньої нардепки Ірини Фаріон, якого напередодні затримали у Дніпрі, може бути причетним до неонацистського руху.

Про це заявили на брифінгу щодо вбивства Ірини Фаріон.

За словами правоохоронців, 18-річний підозрюваний можу бути причетним до неонацистського руху, центр якого розташований в Росії.

“Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, центр якого розташований в країні агресорці. Його зв’язки на території України та мотиви скоєння злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна”, - заявили на брифінгу.

Нагадаємо, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, імʼя якого називають у ЗМІ, був підписаний на низку ультраправих спільнот, зокрема на сторінку "Против системы", яку веде блогер Марко Бондаренко.

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