Суд щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон перенесли: яка причина

Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться о 16:00.

Причина перенесення — суд очікує прибуття приватного адвоката обвинуваченого.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! Суд над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон.

Нагадаємо, липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

За словами сусідів, затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом. Батько затриманого у розмові з журналістами підтвердив, що воює на фронті. Він запевняє, що у сина не було мотиву вбивати Фаріон.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків "Телебачення Торонто", 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Зокрема, у коментарях він згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

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