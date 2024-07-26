Останній резерв Кремля: навіщо Росія нарощує війська в Україні та чим насправді це загрожує

Експерт пояснив, чому збільшення російського угруповання до 690 тисяч не призведе до перемоги агресора.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що до кінця 2024 року Росія має намір збільшити своє угруповання в Україні до 690 тисяч військовослужбовців.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив у статті для OBOZ.UA, чому таке нарощування сил агресора не обов'язково призведе до критичних змін на фронті.

Що було, що стало

Коваленко каже, що перш ніж оцінити загрозу, слід проаналізувати, як змінювався склад російського окупаційного угруповання в Україні протягом останніх двох з половиною років. Який був його склад на момент повномасштабного вторгнення і який зараз. Відтак, ефективність окупаційних військ на початку повномасштабного вторгнення була набагато вищою, ніж зараз.

За даними експерта, на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російське угруповання налічувало близько 180 тисяч військових. Протягом 2022 року їм вдалося захопити 63,9 тисяч квадратних кілометрів української території. Однак у 2023 році, незважаючи на збільшення чисельності окупаційних військ до 450 тисяч, вони змогли захопити лише 683 квадратних кілометри. У першому півріччі 2024 року, при 530 тисячах російських військових, цей показник склав 752 квадратних кілометри.

"Тобто збільшення кількості окупантів ніяк якісно на процес захоплення територій України не вплинуло", - наголосив експерт.

Якість не кількість

У 2022 році російські окупаційні війська мали можливість захопити десятки тисяч квадратних кілометрів території України складом у 180 тисяч л/с завдяки тому, що це були по-справжньому професійні війська, з багаторічним досвідом служби та якимось, але все-таки досвідом участі у бойових діях. Крім того, практично кожен підрозділ РОВ мав повну, майже стовідсоткову штатну комплектацію технікою і протягом кількох місяців не відчувалось гострого дефіциту ні в боєприпасах, ні в техніці, ні у вогневій підтримці, ні в людях з досвідом.

Потім ситуація стала поступово, але незмінно змінюватися для РОВ у негативний бік. Насамперед у питаннях забезпечення військ технікою відповідно до штатної комплектації, у другу – професійним молодшим офіцерським та рядовим складом.

Тому, коли кількість окупаційних військ збільшилася вдвічі, а потім навіть утричі, проблема не зникла, адже у міру насичення угруповання людським ресурсом зростала і потреба у забезпеченні його штатно технікою, а цієї можливості у російського ВПК не було.

По суті, російське командування заводило себе у глухий глухий кут, адже чим більше в армії особового складу, тим більше потрібно для них техніки, а чим більше дефіцит техніки, тим більше його намагалися компенсувати людським ресурсом. Замкнене коло, з якого командування РОВ ніяк не могло і не зможе вийти.

"Російський військово-промисловий комплекс неспроможний забезпечити армію технікою. Ба більше, можливості її постачання вичерпуються, оскільки виснажуються запаси радянської техніки на складах та центрах зберігання. Як я зазначав раніше, 2024 рік – критичний для РОВ у питаннях компенсації втрат у категорії основних бойових танків та бойових броньованих машин. А що робитиме командування РОВ, коли їх критично не вистачатиме? Правильно. Будуть їх по-старому компенсувати людським ресурсом, що, як ми бачимо, не працює", - пояснив Коваленко.

Російське командування жодним чином не вплине на російський ВПК. Випускати нові танки по 300 одиниць на місяць вони не можуть. Випускати по тисячі нових ББМ – аналогічно. З артилерією ще складніше.

І велика кількість людського ресурсу в зоні бойових дій потрібна не стільки для наступу на Київ 2.0 чи для прориву до Одеси – ця вся маса потрібна російському командуванню для того, щоб хоча б утримати те, що буде захоплено станом на кінець 2024 року. Тобто 690 тисяч російським командуванням розглядається як живий щит, який у єдиному суїцидальному плані повинен буде стримувати контратаки Сил оборони України в 2025 році, поки Москва, активізуючи всі свої важелі, інструментарії та маріонеток у різних країнах, домагатиметься примусу України до миру. Звісно, на умовах РФ.

"Тобто 690 тисяч – це не про загрозу масштабного, епічного наступу, а про істерію та гру у ва-банк десятками і навіть сотнями тисяч життів", - наголошує експерт.

Чи зможе Росія мобілізувати таку кількість? Так, каже коваленко. Вона має всі можливості до кінця 2024 року збільшити своє угруповання до 690 тисяч. Але для цього потрібно в будь-якому випадку оголосити про часткову або відкрито про загальну мобілізацію.

Коваленко підкреслює, що збільшення чисельності російських військ не матиме кардинального впливу на хід бойових дій, але створить для Росії проблеми з компенсацією втрат людського ресурсу в 2025 році.

"Військово-політичне керівництво Росії подібними рішеннями заганяє себе в глухий кут – з однією лише надією, що йому вдасться протриматися в надії змусити Україну до миру, що дасть можливість РОВ, отримавши перепочинок, відновити свої ресурси. Але якщо цього не станеться – Росія втратить усе й буде цілком і повністю знекровлена", - підсумовує військовий експерт.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian повідомив, що російська армія має перевагу проти української і в озброєнні, і у кількості особового складу. Станом на зараз ЗС РФ складають 520 000 осіб, а до кінця 2024 буде майже 700 000.

Мобілізація, ситуація на передовій, повернення Криму - Сирський заговорив про гарячі теми

Читайте також: