Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців

На Іграх у Парижі нашу країну представлятимуть 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Від 26 липня до 11 серпня в Парижі відбудуться Олімпійські ігри-2024. На змаганнях у Франції розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україну на ОІ-2024 представлятимуть 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту. Найбільше представництво наша країна матиме у легкій атлетиці – 25 спортсменів.

До вашої уваги орієнтовний розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українських спортсменів.

Зазначимо, що він є неповним, адже розклад тенісних матчів формується з дня на день. Крім того, у багатьох видах спорту все залежить від виступів безпосередньо на змаганнях.

Усі події з цього переліку будуть показані наживо на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Середа, 24 липня

20:00. Футбол: Україна – Ірак

П'ятниця, 26 липня

20:30. Церемонія відкриття Олімпійських ігор

Субота, 27 липня

12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал

16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки

18:00. Футбол: Україна – Марокко

20:50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно)

Неділя, 28 липня

13:00. Стрільба: 10 метрів, жінки (потенційно)

Понеділок, 29 липня

12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки

17:00. Дзюдо: 57 кг, Дар'я Білодід (потенційно)

18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал

20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційно)

Вівторок, 30 липня

10:30. Стрільба: команда, 10 м, пістолет (потенційно)

14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда

18:30. Футбол: Україна – Аргентина

21:30. Вечірня сесія плавання

Середа, 31 липня

12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон

13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал

18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство

Четвер, 1 серпня

10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки

17:00. Дзюдо: 78 кг, Єлизавета Литвиненко (потенційно)

21:30. Вечірня сесія плавання

П'ятниця, 2 серпня

10:30. Стрільба з лука, змішана команда

11:10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота

16:00 або 22:00. Футбол: чвертьфінал (потенційно)

21:30. Плавання: 50 м, Владислав Бухов (потенційно)

Субота, 3 серпня

14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда

21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок, Марина Бех-Романчук (потенційно)

Неділя, 4 серпня

19:36. Плавання: 1500 метрів, Михайло Романчук (потенційно)

20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал

21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)

Понеділок, 5 серпня

12:45. Спортивна гімнастика: фінали

Вівторок, 6 серпня

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг

Середа, 7 серпня

08:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда

11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг

23:51. Бокс: 80 кг, Олександр Хижняк, фінал (потенційно)

Четвер, 8 серпня

14:20. Веслування на байдарках та каное: фінали

16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг, Каміла Конотоп

19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг

21:25. Легка атлетика: метання списа, Артур Фельфнер (потенційно)

П'ятниця, 9 серпня

11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал

13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали

19:15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг

Субота, 10 серпня

15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно)

19:15. Боротьба: жінки до 62 кг

20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)

20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма

Неділя, 11 серпня:

22:00. Церемонія закриття Олімпійських ігор

На попередній літній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. "Синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

Раніше повідомлялося, що перед стартом Олімпіади-2024 аналітики зробили прогноз, скільки медалей Україна здобуде на Іграх у Парижі.

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