Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців

На Іграх у Парижі нашу країну представлятимуть 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.
Від 26 липня до 11 серпня в Парижі відбудуться Олімпійські ігри-2024. На змаганнях у Франції розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.
Україну на ОІ-2024 представлятимуть 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту. Найбільше представництво наша країна матиме у легкій атлетиці – 25 спортсменів.
До вашої уваги орієнтовний розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українських спортсменів.
Зазначимо, що він є неповним, адже розклад тенісних матчів формується з дня на день. Крім того, у багатьох видах спорту все залежить від виступів безпосередньо на змаганнях.
Усі події з цього переліку будуть показані наживо на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.
Середа, 24 липня
20:00. Футбол: Україна – Ірак
П'ятниця, 26 липня
20:30. Церемонія відкриття Олімпійських ігор
Субота, 27 липня
12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал
16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки
18:00. Футбол: Україна – Марокко
20:50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно)
Неділя, 28 липня
13:00. Стрільба: 10 метрів, жінки (потенційно)
Понеділок, 29 липня
12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки
17:00. Дзюдо: 57 кг, Дар'я Білодід (потенційно)
18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал
20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційно)
Вівторок, 30 липня
10:30. Стрільба: команда, 10 м, пістолет (потенційно)
14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда
18:30. Футбол: Україна – Аргентина
21:30. Вечірня сесія плавання
Середа, 31 липня
12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон
13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал
18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство
Четвер, 1 серпня
10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки
17:00. Дзюдо: 78 кг, Єлизавета Литвиненко (потенційно)
21:30. Вечірня сесія плавання
П'ятниця, 2 серпня
10:30. Стрільба з лука, змішана команда
11:10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота
16:00 або 22:00. Футбол: чвертьфінал (потенційно)
21:30. Плавання: 50 м, Владислав Бухов (потенційно)
Субота, 3 серпня
14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда
21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок, Марина Бех-Романчук (потенційно)
Неділя, 4 серпня
19:36. Плавання: 1500 метрів, Михайло Романчук (потенційно)
20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал
21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)
Понеділок, 5 серпня
12:45. Спортивна гімнастика: фінали
Вівторок, 6 серпня
19:15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг
Середа, 7 серпня
08:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда
11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація
19:15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг
23:51. Бокс: 80 кг, Олександр Хижняк, фінал (потенційно)
Четвер, 8 серпня
14:20. Веслування на байдарках та каное: фінали
16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг, Каміла Конотоп
19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг
21:25. Легка атлетика: метання списа, Артур Фельфнер (потенційно)
П'ятниця, 9 серпня
11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал
13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали
19:15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг
Субота, 10 серпня
15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно)
19:15. Боротьба: жінки до 62 кг
20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)
20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма
Неділя, 11 серпня:
22:00. Церемонія закриття Олімпійських ігор
На попередній літній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. "Синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.
Раніше повідомлялося, що перед стартом Олімпіади-2024 аналітики зробили прогноз, скільки медалей Україна здобуде на Іграх у Парижі.
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