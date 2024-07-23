Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: розклад і результати всіх матчів

Збірна України з футболу вперше в історії візьме участь в Олімпійських іграх.

Від 24 липня до 9 серпня триватиме чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року.

Він розпочнеться за два дні до урочистої церемонії відкриття Олімпіади в Парижі, яка відбудеться у п'ятницю, 26 липня.

У ньому братимуть участь 16 національних збірних країн, серед яких і Україна. Наша країна вперше в історії буде представлена у футбольному турнірі Олімпіади.

Путівку на Ігри "синьо-жовті" отримали завдяки тому, що молодіжна збірна України (U-21) дійшла до півфіналу Євро-2023.

Матчі олімпійського футбольного турніру відбуватимуться в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Команда Руслана Ротаня виступить у групі B, де зіграє проти Іраку, Марокко та Аргентини. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди з кожного квартету.

Фінальний поєдинок відбудеться 9 серпня в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Також регламентом передбачено матч за "бронзу", де 8 серпня позмагаються команди, які програють у півфіналі.

Футбольний турнір Олімпіади-2024: розклад і результати матчів

Груповий етап

Група А: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія.

1-й тур, 24 липня

18:00. Гвінея – Нова Зеландія

22:00. Франція – США

2-й тур, 27 липня

20:00. Нова Зеландія – США

22:00. Франція – Гвінея

3-й тур, 30 липня

20:00. Нова Зеландія – Франція

20:00. США – Гвінея

Група В: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна.

1-й тур, 24 липня

16:00. Аргентина – Марокко

20:00. Ірак – Україна

2-й тур, 27 липня

16:00. Аргентина – Ірак

18:00. Україна – Марокко

3-й тур, 30 липня

18:00. Україна – Аргентина

18:00. Марокко – Ірак

Група С: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.

1-й тур, 24 липня

16:00. Узбекистан – Іспанія

18:00. Єгипет – Домініканська Республіка

2-й тур, 27 липня

16:00. Домініканська Республіка – Іспанія

18:00. Узбекистан – Єгипет

3-й тур, 30 липня

16:00. Домініканська Республіка – Узбекистан

16:00. Іспанія – Єгипет

Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль.

1-й тур, 24 липня

20:00. Японія – Парагвай

22:00. Малі – Ізраїль

2-й тур, 27 липня

20:00. Ізраїль – Парагвай

22:00. Японія – Малі

3-й тур, 30 липня

22:00. Ізраїль – Японія

22:00. Парагвай – Малі

Чвертьфінали

2 серпня

16:00. Переможець групи В – Друге місце групи А (матч №1)

18:00. Переможець групи D – Друге місце групи С (матч №2)

20:00. Переможець групи С – Друге місце групи D (матч №3)

22:00. Переможець групи А – Друге місце групи В (матч №4)

Півфінали

5 серпня

19:00. Переможець матчу №4 – Переможець матчу №3 (півфінал №1)

22:00. Переможець матчу №1 – Переможець матчу №2 (півфінал №2)

Матч за "бронзу"

8 серпня

18:00. Переможений півфіналу №1 – Переможений півфіналу №2

Фінал

9 серпня

19:00. Переможець півфіналу №1 – Переможець півфіналу №2

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