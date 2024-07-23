Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: розклад і результати всіх матчів

Збірна України з футболу вперше в історії візьме участь в Олімпійських іграх.
Від 24 липня до 9 серпня триватиме чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року.
Він розпочнеться за два дні до урочистої церемонії відкриття Олімпіади в Парижі, яка відбудеться у п'ятницю, 26 липня.
У ньому братимуть участь 16 національних збірних країн, серед яких і Україна. Наша країна вперше в історії буде представлена у футбольному турнірі Олімпіади.
Путівку на Ігри "синьо-жовті" отримали завдяки тому, що молодіжна збірна України (U-21) дійшла до півфіналу Євро-2023.
Матчі олімпійського футбольного турніру відбуватимуться в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.
Команда Руслана Ротаня виступить у групі B, де зіграє проти Іраку, Марокко та Аргентини. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди з кожного квартету.
Фінальний поєдинок відбудеться 9 серпня в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Також регламентом передбачено матч за "бронзу", де 8 серпня позмагаються команди, які програють у півфіналі.
Футбольний турнір Олімпіади-2024: розклад і результати матчів
Груповий етап
Група А: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія.
1-й тур, 24 липня
18:00. Гвінея – Нова Зеландія
22:00. Франція – США
2-й тур, 27 липня
20:00. Нова Зеландія – США
22:00. Франція – Гвінея
3-й тур, 30 липня
20:00. Нова Зеландія – Франція
20:00. США – Гвінея
Група В: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна.
1-й тур, 24 липня
16:00. Аргентина – Марокко
20:00. Ірак – Україна
2-й тур, 27 липня
16:00. Аргентина – Ірак
18:00. Україна – Марокко
3-й тур, 30 липня
18:00. Україна – Аргентина
18:00. Марокко – Ірак
Група С: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.
1-й тур, 24 липня
16:00. Узбекистан – Іспанія
18:00. Єгипет – Домініканська Республіка
2-й тур, 27 липня
16:00. Домініканська Республіка – Іспанія
18:00. Узбекистан – Єгипет
3-й тур, 30 липня
16:00. Домініканська Республіка – Узбекистан
16:00. Іспанія – Єгипет
Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль.
1-й тур, 24 липня
20:00. Японія – Парагвай
22:00. Малі – Ізраїль
2-й тур, 27 липня
20:00. Ізраїль – Парагвай
22:00. Японія – Малі
3-й тур, 30 липня
22:00. Ізраїль – Японія
22:00. Парагвай – Малі
Чвертьфінали
2 серпня
16:00. Переможець групи В – Друге місце групи А (матч №1)
18:00. Переможець групи D – Друге місце групи С (матч №2)
20:00. Переможець групи С – Друге місце групи D (матч №3)
22:00. Переможець групи А – Друге місце групи В (матч №4)
Півфінали
5 серпня
19:00. Переможець матчу №4 – Переможець матчу №3 (півфінал №1)
22:00. Переможець матчу №1 – Переможець матчу №2 (півфінал №2)
Матч за "бронзу"
8 серпня
18:00. Переможений півфіналу №1 – Переможений півфіналу №2
Фінал
9 серпня
19:00. Переможець півфіналу №1 – Переможець півфіналу №2
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