На Україну суне нова біда: в зоні ризику – вся країна

Потужні землетруси можуть накрити Україну. Сейсмолог попередив про небезпеку з Румунії та розповів, як можна до цього підготуватися. Які області під загрозою і що робити – у сюжеті кореспондентки ТСН.ua Вікторії Панченко.

Україну може накрити землетрус

Не встигли українці оговтатись від магнітних бурь, як нас налякали новою загрозою – можливістю виникнення потужного землетрусу силою 7-7,5 балів, який може статися найближчими роками в сейсмоактивній зоні Вранча, що розташована у Румунії. Сейсмологи стверджують, що у зоні дії цього землетрусу може опинитися вся Україна.

"У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому, дійсно, певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужнішим може бути землетрус", – попередив директор Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України Олександр Кендзера.

Науковець наголосив, що у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда – пропорційна кількість енергії, яка виділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу.

Які області у зоні ризику

Сейсмолог додав, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області.

"Це прикордонне місто Рені, там можуть відчуватися землетруси, вогнище яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України", – зазначив Кендзера.

Які регіони України є безпечнішими

Науковець розповів, що всі інші землетруси, осередки яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності.

"Вони не несуть загрози Україні, а також для розташованих у нас об’єктів: мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, окрім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму, всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд", – наголосив сейсмолог

Як часто трапляються землетруси в Україні

Олександр Кендзера підкреслив, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні Вранча.

"У минулому столітті потужні землетруси у зоні Вранча відбувалися регулярно, через 15-30 місяців. Зараз сталося так, що досить сильних землетрусів у зоні Вранча давно не спостерігається. Тому, очевидно, що є сенс говорити про ймовірність землетрусу такої інтенсивності – з магнітудою 7-7,5. Але вони небезпеки для наших важливих інфраструктурних об’єктів не становлять", – пояснив він.

За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно.

"Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та по силі – нереально. Простий приклад: землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події, коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі, а може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів", – розповів науковець.

Він додав, що кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним, а може бути і таким, що "дістанеться і до Москви".

"Може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише нас, а й Москву та Санкт-Петербург, як це вже було в 1977, 1986 та у 1990-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі", – нагадав Кендзера.

Такі землетруси впливають на всю територію України. Але в одних регіонах цей вплив відчуватиметься сильніше, а у інших слабше.

Чи витримають землетрус житлові будинки в Україні

Науковець зауважив, що до землетрусів варто ставитися серйозно, а саме завчасно перевіряти житлові будинки та споруди на сейсмостійкість.

"Після землетрусу у 1977 році, тодішня влада вирішила проблему "кардинально". Інженерам жеків доручили з’ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд, будинків, мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти в зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики, в тому числі, української", – пояснив Олександр Кендзера.

Чому трусить Полтавщину

Сейсмологи звертають увагу на збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років там сталося 15 землетрусів в основному по лінії Перещепине – Карлівка –Зачепилівка.

"Так, на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону. Тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення та більше опікуватись сейсмостійкістю будинків та споруд", – розповів науковець.

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