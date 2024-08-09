На Украину надвигается новая беда: в зоне риска – вся страна

Мощные землетрясения могут накрыть Украину. Сейсмолог предупредил об опасности из Румынии и рассказал, как к этому можно подготовиться. Какие области под угрозой и что делать – в сюжете корреспондентки ТСН.ua Виктории Панченко.

Украину может накрыть землетрясение

Не успели украинцы оправиться от магнитных бурь, как нас напугали новой угрозой – возможностью возникновения мощного землетрясения силой 7-7,5 баллов, которое может произойти в ближайшие годы в сейсмоактивной зоне Вранча, расположенной в Румынии. Сейсмологи утверждают, что в зоне действия этого землетрясения может оказаться вся Украина.

"В этой зоне возникают глубокофокусные землетрясения на глубинах от 140 до 180 километров. Там разряжается огромное количество энергии, которая в виде землетрясения распространяется практически на всю территорию Украины. Поэтому действительно определенная опасность есть. Ведь чем дольше накапливается энергия, тем мощнее может быть землетрясение", – предупредил директор Института геофизики им. Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

Ученый отметил, что в баллах эффект землетрясения измеряется на поверхности земли, а его магнитуда – пропорциональное количество энергии, выделяемой непосредственно в очаге землетрясения.

Какие области в зоне риска

Сейсмолог добавил, что такое мощное землетрясение теоретически может произойти, но опасность от него существует только на юго-западе Одесской области.

"Это пограничный город Рени, там могут ощущаться землетрясения, очаг которых находится на больших глубинах на территории Румынии. Поскольку это недалеко от украинско-румынской границы, то люди могут чувствовать его довольно существенно. Несколько меньшие по силе толчки могут быть у границы на юге и западе Украины", – отметил Кендзера.

Какие регионы Украины безопаснее

Ученый рассказал, что все остальные землетрясения, очаги которых расположены на территории нашей страны, не обладают такой большой силой.

"Они не несут угрозы Украине, а также для расположенных у нас объектов: мостов, эстакад, атомных электростанций и других важных сооружений. То есть кроме землетрясений в зоне Вранча и землетрясений, которые происходят в Черном море и на территории Крыма, все остальные не представляют опасности для людей и сооружений", – подчеркнул сейсмолог.

Как часто случаются землетрясения в Украине

Александр Кендзера подчеркнул, что заявление ученых было лишь предупреждением о возможности возникновения мощного землетрясения в Украине, которое теоретически может произойти именно в зоне Вранча.

"В прошлом веке мощные землетрясения в зоне Вранча происходили регулярно, через 15-30 месяцев. Сейчас произошло так, что достаточно сильных землетрясений в зоне Вранча давно не наблюдается. Поэтому очевидно, что есть смысл говорить о вероятности землетрясения такой интенсивности — с магнитудой 7 –7,5. Но они опасности для наших важных инфраструктурных объектов не представляют", – пояснил он.

По словам эксперта, теоретически, если землетрясения давно не было, то оно может произойти. Именно это хотели ученые донести до украинцев, потому что спрогнозировать такое явление природы слишком сложно.

"Спрогнозировать землетрясение одновременно во времени и по силе — нереально. Простой пример: землетрясение может реализоваться в виде одного события, когда выделяется вся энергия, которая накопилась в земной коре, а может проявиться в виде сотни мелких землетрясений", — рассказал ученый.

Он добавил, что каждое из этой сотни землетрясений может быть абсолютно безопасным, а может и "добраться до Москвы".

"Может возникнуть одно мощное землетрясение, которое выделит огромное количество энергии и потрясет всю территорию Украины. И не только нас, но и Москву и Санкт-Петербург, как это уже было в 1977, 1986 и в 1990-х годах. Сверхмощные землетрясения в зоне Вранча. Они ощущались по всей территории Украины и даже в Москве и Петербурге, которые находятся гораздо дальше", – напомнил Кендзера.

Такие землетрясения влияют на всю территорию Украины. Но в одних регионах это влияние будет ощущаться сильнее, а в других слабее.

Выдержат ли землетрясение жилые дома в Украине

Ученый отметил, что к землетрясениям следует относиться серьезно, а именно заранее проверять жилые дома и сооружения на сейсмостойкость.

"После землетрясения в 1977 году тогдашняя власть решила проблему "кардинально". Инженерам ЖЭКов поручили выяснить, какие дома сейсмоустойчивы, а какие нет. Это была откровенная профанация, потому что не специалисты этого определить не могут. К такому делу стоит привлекать специалистов- Это можно сделать, если известно, как именно будут колебаться почвы в зоне землетрясения. Это, кстати, главная задача современной геофизики, в том числе украинской", – пояснил Александр Кендзера.

Почему трясет Полтавщину

Сейсмологи обращают внимание на увеличение количества землетрясений в Полтавской области. За последние 14 лет там произошло 15 землетрясений в основном по линии Перещепино – Карловка – Зачепиловка.

"Да, на Полтавщине фиксируются землетрясения, но они слабенькие. Даже на днях там фиксировались подземные толчки с магнитудой 2,7. Перед тем фиксировались толчки в 3,2-3,4. Землетрясения такой величины не могут нанести серьезный ущерб для жилых домов и инфраструктуры региона. Поэтому угрозы для людей они не представляют. Другое дело, что нужно изучать причины их возникновения и больше заботиться о сейсмостойкости домов и сооружений", – рассказал ученый.

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